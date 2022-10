U19 feiert deutlichen Heimsieg 1.FC Saarbrücken: Starke zweite Hälfte bringt 8:0 gegen Andernach

Nachdem das FCS-A-Juniorenteam am Wochenspieltag ohne Einsatz war, hatte es am Sonntag anscheinend genug Kraft übrig, um die SG Andernach 99 mit 8:0 (2:0) zu bezwingen. Dabei machte sich vor allem, im zweiten Durchgang ein deutlicher Unterschied erkennbar. Vor der Pause trafen für die Malstatter Leo Sahin (15.) und Edonis Metaj (40.). Im zweiten Durchgang legten die Malstatter Nachwuchskicker einige Zähne zu und kamen durch Louis Kessler schnell zum 3:0 (54.) . Edonis Metaj (62.) legte das 4:0 nach, ehe Leo Sahin mit einem Hattrick (74., 76. und 83.) innerhalb von neun Minuten auf 7:0 erhöhen konnte. Den Schlusspunkt setzte Gianluca Tuttolomondo in der . 89. Minute. ""Wir hatten in der ersten Hälfte schon viele Chancen, waren dann im zweiten Durchgang treffsicherer und haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Das war schon so, wie wir uns das in den bisherigen Spielen gewünscht haben. Wir müssen dieses Niveau nun weiter beibehalten", sagte Trainer Tobias Eisel nach dem Spiel. In der Tabelle ist das FCS-Team jetzt Sechster, hat bei zwei Punkten Rückstand auf den Fünften FK Pirmasens aber ein Spiel weniger ausgetragen als die Pfälzer.