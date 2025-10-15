U19 feiert Befreiungsschlag – U17 unterliegt deutlich in Bielefeld

Ein Wochenende der Kontraste für den VfL-Nachwuchs: Während die U19 beim ostwestfälischen Rivalen Arminia Bielefeld ihren ersten Saisonsieg feiern konnte, blieb die U17 im Derby ohne Punkte.

Am Donnerstagabend gelang der U19 von Trainer Tim Danneberg endlich der ersehnte Befreiungsschlag. Gegen kämpferische Arminen setzte sich die Mannschaft aus Osnabrück mit 2:0 durch und belohnte sich für eine disziplinierte Vorstellung.

Nach einem intensiven Beginn auf Augenhöhe war es Fabian Albrecht, der kurz vor der Pause per Freistoß die Führung erzielte (42.). Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Jakob Völkerding auf 2:0 (48.) und stellte die Weichen früh auf Sieg. Selbst nach einer Gelb-Roten Karte in der 74. Minute verteidigten die Lila-Weißen entschlossen und hielten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff.

„Defensiv standen wir sehr konzentriert und diszipliniert. Nach dem Platzverweis war klar, dass Bielefeld mehr Spielanteile bekommen würde. Aber die Jungs haben in Unterzahl gut verteidigt und alles gegeben. Am Ende haben sie sich diesen Sieg absolut verdient.“

Für die A-Junioren geht es am 26. Oktober weiter – dann gastiert der VfL um 12 Uhr beim SC Rot-Weiß Oberhausen und will den Aufwärtstrend bestätigen.

U17: Frühe Gegentore leiten klare Niederlage ein

Deutlich weniger erfreulich verlief der Samstagvormittag für die U17. Im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld unterlag das Team nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 0:4.

Bereits nach drei Minuten gingen die Hausherren nach einer Ecke in Führung, kurz vor der Pause folgte das 0:2 (36.). Zwar präsentierte sich der VfL nach dem Seitenwechsel kämpferisch verbessert, erspielte sich auch eigene Möglichkeiten – doch in der Schlussphase entschieden zwei weitere Treffer (70. und 78., per Strafstoß) die Partie endgültig.

Nun gilt der Fokus der kommenden Aufgabe: Am Samstag, 18. Oktober (14:00 Uhr), ist die U17 beim FC St. Pauli gefordert. Dort wollen die Osnabrücker eine Reaktion zeigen und an die guten Auftritte der Vorwochen anknüpfen.