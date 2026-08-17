U19-Fehlstart: JFV A/O/B/H/Heeslingen kassiert 1:5 daheim

– Foto: Jörg Struwe

Der Start in die Saison verlief für die U19 der JFV A/O/B/H/Heeslingen alles anderes als glücklich. Gegen den SV Eichede kassierte das Team von Trainer Alexander Weser auf eigenem Rasen eine bittere 1:5-Niederlage.

So hatte sich der JFV-Coach den Saisonauftakt nicht vorgestellt. Die Pechsträhne begann schon beim Aufwärmen, als sich der Kapitän des Teams, Joel Meibohn, verletzte und damit das Spiel für ihn beendet war, bevor es überhaupt losging. „Das war zwar eine Hiobsbotschaft, aber es ist natürlich keine Ausrede für den Spielverlauf“, so Alexander Weser.

Das Spiel begann mit einem offenen Schlagabtausch. „Die Partie war zu Anfang in beide Richtungen wild und wir haben eine hundertprozentige Torchance liegen lassen“, so der Coach weiter. Dann ließ die Leistung seines Teams merklich nach. Pässe kamen nicht mehr an, bei den Zweikämpfen hatten die JFV-Spieler stets das Nachsehen und die Gegner spielten sie mit langen Bällen aus.

Gäste nutzen die Schwächen des JFV-Teams



Die Gäste wussten die Schwächen der Platzherren zu nutzen und erzielten in der 16.,22., 27. und 28. Spielminute Tore und sicherten die 4:0-Führung in der ersten Halbzeit. „Mit jedem Gegentor gingen die Köpfe der Spieler natürlich ein bisschen weiter runter“, sagt Trainer Alexander Weser, der kurz vor Ende der ersten Spielhälfte zwei Wechsel vornahm und Mattis Wichern und Till Röhrs auf den Platz schickte. „Dann wurde es kurz besser“, so Weser weiter, aber um das Spiel zu drehen, war es bereits zu spät.

„Das einzig Positive war, dass wir in der zweiten Hälfte unentschieden gespielt haben“, sagt der JFV-Coach. Luka Zehe erzielte den fünften Treffer für die SV Eichede. Linus Hoops sorgte in der 81. Minute für den ersten und einzigen Treffer für die Gastgeber. „Die Niederlage müssen wir nun abschütteln, am Mittwoch geht es weiter im Pokalwettbewerb und am Wochenende steht das nächste Ligaspiel an. Da heißt es dann erst recht anpacken“, so Alexander Weser.