U19 etabliert in der Regionalliga Anpfiff ins Leben +++ Saisonrückblick der Jugendmannschaften des Ludwigshafener SC von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die U15 des LSC (rot) im Regionalliga-Heimspiel gegen den 1.FC Kaiserslautern. – Foto: Anpfiff ins Leben - bz

Über die Ältesten bei den Jungen gibt es rein gar nichts zu meckern. Ganz im Gegenteil, die U19 des Ludwigshafener SC hat eine grandiose Runde mit dem fünften Platz in der Regionalliga abgeschlossen. "Besonders hervorzuheben ist, dass viele Spieler in den letzten fünf Wochen zusätzlich die Aktiven unterstützt haben. Alle haben ihre Aufgaben mit voller Überzeugung angenommen", sagt Nicolas Laudenbach. Der Anpfiff-Jugendkoordinator Sport beim LSC fügt hinzu: "Ein großes Kompliment an dieses Team für seinen starken Zusammenhalt und Charakter."

Jene Entwicklung, die bei der U19 im Erwachsenenbereich ihre nahtlose Fortführung fand, ist das, was stets im Vordergrund der Talententwicklung steht. Dahingehend gibt es von der U12 ebenfalls nur Positives zu berichten. Nach etwas Anlaufzeit haben sich die jungen Kicker an die Landesliga und die starken, weil meist älteren Gegner gewöhnt und sich am Rundenende einen richtig guten sechsten Tabellenplatz gekrallt. Höhen und Tiefen gab es für die U13 in der Verbandsliga. "Die Jungs haben sich oft unter Wert verkauft und sich nicht für ihre guten Leistungen belohnt", sagt Laudenbach. Lange Zeit ging es gegen den Abstieg, der Klassenerhalt durfte aber am vorletzten Spieltag gefeiert werden. Potenzial ist da, auch in Drucksituationen, und das ist keine schlechte Voraussetzung für den nächsten Schritt.

Dieser nächste Schritt erfolgt ab Juli in der U14. Bis zum Schluss spielte jene U14 um die Landesliga-Meisterschaft. In einem packenden Vierer-Rennen um den Titel blieb letztlich Rang vier für die mit 92 Treffern zweitbeste Offensive der Liga. Die U15 konnte ihr starkes Abschneiden aus der Hinrunde im neuen Jahr nicht ganz bestätigten. "Es fehlte leider zu oft das Spielglück", hat Laudenbach beobachtet. Trotzdem hat die Mannschaft die ganze Saison über ruhig und konstant gearbeitet und einen mehr als ordentlichen 8. Platz in der Regionalliga Südwest eingefahren. Achtungserfolge wie eine 6:0-Gala gegen den FC 08 Homburg miteinbezogen.