U19 eröffnet Doppelspieltag

Die U19 des 1. FC Saarbrücken eröffnet am Sonntagmorgen um 11 Uhr den Bundesliga-Doppelpack in Quierschied. Auf dem Rasenplatz an der Holzer Str. wird der Fussballtag mit dem Heimspiel gegen Preussen Münster eröffnet. Das FCS-Team hat am Liga-Eröffnungsspieltag in Wesrfalen gewonnen. "So lange zahlenmäßig Gleichstand auf dem Spielfeld herrschte, waren sie gleichwertig, danach haben wir die Überzahlsituation ausgenutzt und gewonnen. Deshalb denke ich, dass es am Sonntag wieder schwer wird. Sie haben eine weite Anreise, haben übernachtet, sind vielleicht anfangs müde, das müssen wir ausnutzen. Personell ist es extrem eng, wir haben nur zwölf Spieler im Kader. Devin Güzelcan wird wieder zur U17 gehen, die nach uns spielt. Lukas Strewenski wird fehlen", sagte Trainer Salvatore D'Andrea am Donnerstag. Sein Team ist Siebter, die Preussen belegen Rang Fünf.