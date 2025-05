U19 erobert Rang Sechs zurück

Die U19 des 1. FC Saarbrücken wollte auf den Tabellenplatz zurück, den sie am vergangenen Wochenende abgeben musste. Dazu war ein Sieg über TuS Blau-Weiß Königsdorf aus Frechen nötig, das Team vom Mittelrhein hatte die Malstatter zwischenzeitlich überholt und kam als Tabellensechster. Das Malstatter Team setzte sich am Samstag in Quierschied mit 3:0 (2:0) durch. Max Seitzer(14.) und Marco Blinn (31 ) brachten die Gastgeber in der ersten Hälfte in Führung, Emirhan Erdogan weitete den Vorsprung in der 56. Minute aus. Trainer Salvatore D'Andrea sagte nach dem Spiel: "Wir hatten insgesamt ein gutes Spiel mit einer frühen Führung. Dann haben wir uns endlich mal belohnt und auch das zweite Tor draufgesetzt. Am Ende der ersten Hälfte mussten wir uns auch mal zehn Minuten wehren, doch das haben wir überstande. Im zweiten Durchgang war Königsdorf zunächst besser, doch mit einer Balleroberung konnten wir den dritten Treffer erzielen. Wir mussten das Tor weiter verteidigen, aber es war nicht mehr so prickelnd auf dem Feld. Wir sind froh, die Runde zu Hause mit einem Sieg abgeschlossen zu haben und wollen den sechsten Rang nun auch verteidigen bis zum Rundenende.