U19 empfängt Tabellen-Vierten 1.FC Saarbrücken: Am Samstag kommt der SV Gonsenheim ans Sportfeld

Die U19 des 1. FC Saarbrücken will die Rolle des ärgsten Verfolgers von Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern noch etwas länger behalten. Dazu wäre ein Erfolg im Samstagabend-Spiel gegen den SV Gonsenheim hilfreich. Das Spiel gegen das Team aus Mainz ist für 18 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) vorgesehen.

Erster hinter dem souveränen Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern, der bislang noch keinen einzigen Punkt abgab, das ist momentan das Resultat einer größtenteils gut verlaufenden Hinrunde der A-Junioren des 1. FC Saarbrücken. Die Pfälzer haben sechs Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger ausgetragen. Die Malstatter empfangen am Samstag (18 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) als Tabellenzweiter den Vierten SV Gonsenheim. "Wir sind in einer ausgezeichneten Lage, wollen das nun behaupten Gonsenheim hat ein Spiel weniger und könnte zwar bis auf einen Punkt heranrücken, aber sie spielen gegen Kaiserslautern. Wir können sie auf Distanz halten und würden dann auch vor Schott Mainz bleiben, die einen Punkt zurückliegen. Wir schielen nicht nach einer bestimmten Position, es ist nicht sehr wahrscheinlich dass Kaiserslautern nachlassen würde. Aber wir haben schon den Anspruch, so weit wie möglich vorne zu stehen und wollen deshalb Gonsenheim schlagen", sagt FCs-U19-Trainer Tobias Eisel. "Ich kann Stand Freitagmorgen noch nicht sagen, wen wir dabei haben, es sind viele verletzt oder erkrankt. Einige wie Felix Jubelius, Dominik Kullmann und Ian Smith waren diese Woche bei der Ersten, Andy Breuer fliegt am Freitag mit in die Türkei und wird sowieso fehlen.