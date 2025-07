U19 empfängt 1.FC Kaiserslautern zum Liga-Auftakt

"Da wissen wir gleich, wo wir dran sind, das wird zum Saisonauftakt ein echter Gradmesser", sagte FCS-U19-Trainer Joscha Klauck im Hinblick auf den Saisonauftakt in Gruppe F der NLZ-Nachwuchsliga-Vorrunde. Denn kein Geringerer als der 1. FC Kaiserslautern kommt zum Gastspiel ins FC-Sportfeld an der Camphauser Str., die Begegnung wird am Samstag um 13 Uhr angepfiffen. "Wir kennen sie aus verschiedenen Spielen, sie haben auch immer Spieler aus dem Saarland dabei, aber es ist auch für sie das erste Saisonspiel um Punkte. Wir hatten zuletzt einige Jungs bei der Ersten, das könnte auch diesmal der Fall sein, da müssen wir abwarten, wer und wie viele Spieler nach Cottbus mitfahren. Es gibt auch Spieler, die aus einer Verletzung kommen oder angeschlagen sind, einige waren im Urlaub, man weiß auf beiden Seiten nicht wo man genau steht", sagte der Trainer am Donnerstag. Eventuell könnte das für sein Team die Chance sein, den normalerweise personell besser besetzten Gast zu überraschen. "Sie gehören in unserer Gruppe zu den Favoriten, wir hingegen wollen unseren vorletzten Platz aus der Vorsaison verbessern", schloss er. Die jüngsten Ergebnisse waren positiv, in einem Turnier gab es erst im Finale gegen Wormatia Worms nach einem Remis im Elfmeterschießen das Nachsehen, am vorletzten Mittwoch wurde die JFG Schaumberg-Prims nach einem Rückstand und zwei Treffern von Nico Grucza (70. und 82.) mit 2:1 (0:1) bezwungen.