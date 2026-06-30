U19-EM: Deutschland siegt beim Auftakt-Schützenfest 4:3 gegen Dänemark Montrell Culbreath und Francis Onyeka haben zum Auftakt der U19-Europameisterschaft mit 4:3 gegen Dänemark gewonnen. Zudem steht fest, auf wen Bayers U19 und U17 in der kommenden Saison der DFB-Nachwuchsliga treffen. von RP / Sebastian Bergmann · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Deutschlands U19 hat es am Sonntag besser gemacht als die A-Nationalmannschaft einen Tag später. – Foto: Imago Images

Die beiden langfristig bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehenden Profis Montrell Culbreath und Francis Onyeka sind mit einem Erfolg in die U19-EM in Wales gestartet. Letzterer hatte beim 4:3 (3:1) gegen Dänemark schon nach fünf Minuten vom Elfmeterpunkt für die Führung gesorgt.

Culbreath holte derweil den Strafstoß heraus, durch den die vom ehemaligen Leverkusener Christian Wörns trainierte deutsche Auswahl zwischenzeitlich mit 4:2 in Führung ging. Onyeka, der in der kommenden Saison als Leihspieler für Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg aufläuft, spielte durch. Culbreath wurde nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Nächster Gegner der deutschen U19 ist am Mittwoch (21 Uhr) Gastgeber Wales. Inzwischen ist auch klar, gegen wen die U19 von Bayer 04 in der kommenden Saison in der DFB-Nachwuchsliga antreten wird. In der Gruppe G bekommt es die Mannschaft des neuen Trainers Patrick Greveraars mit Alemannia Aachen, Viktoria Köln, VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach, SV Elversberg und 1. FC Saarbrücken zu tun. Vergangene Saison war für Leverkusens ältesten Nachwuchs nach einem 1:3 beim 1. FC Heidenheim im Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft Endstation.