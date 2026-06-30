U19-EM: Deutschland siegt beim Auftakt-Schützenfest 4:3 gegen Dänemark

Die beiden langfristig bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehenden Profis Montrell Culbreath und Francis Onyeka sind mit einem Erfolg in die U19-EM in Wales gestartet. Letzterer hatte beim 4:3 (3:1) gegen Dänemark schon nach fünf Minuten vom Elfmeterpunkt für die Führung gesorgt.
Culbreath holte derweil den Strafstoß heraus, durch den die vom ehemaligen Leverkusener Christian Wörns trainierte deutsche Auswahl zwischenzeitlich mit 4:2 in Führung ging. Onyeka, der in der kommenden Saison als Leihspieler für Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg aufläuft, spielte durch. Culbreath wurde nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Nächster Gegner der deutschen U19 ist am Mittwoch (21 Uhr) Gastgeber Wales.
Inzwischen ist auch klar, gegen wen die U19 von Bayer 04 in der kommenden Saison in der DFB-Nachwuchsliga antreten wird. In der Gruppe G bekommt es die Mannschaft des neuen Trainers Patrick Greveraars mit Alemannia Aachen, Viktoria Köln, VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach, SV Elversberg und 1. FC Saarbrücken zu tun. Vergangene Saison war für Leverkusens ältesten Nachwuchs nach einem 1:3 beim 1. FC Heidenheim im Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft Endstation.
Für die U17 des Werksklubs war die Saison in der DFB-Nachwuchsliga bereits nach der Hauptrunde vorbei. In der kommenden Spielzeit geht es für die dann wieder von Kevin Brok trainierte Mannschaft in der Vorrunde gegen Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Viktoria Köln, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Oberhausen, SV Elversberg und SV Wehen Wiesbaden.
Wie in der vergangenen Saison qualifizieren sich bei der U19 zusätzlich zu den ersten beiden Plätzen der Vorrundengruppen auch die sechs besten Dritten für die Meisterrunde – zuvor Hauptrunde genannt – mit dann 24 Teams. Die verbleibenden Mannschaften spielen dann mit maximal elf Aufsteigern aus regionalen Ligen in der Hauptrunde, die vergangene Saison noch Liga B der Hauptrunde hieß. Bei der U17 nehmen jeweils die ersten drei Plätze der Vorrundengruppen an der Meisterrunde teil.