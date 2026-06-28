U19 EM beginnt mit Schmetgens Deutschland trifft auf Dänemark von Andreas Meier · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte Mick Schmetgens

Für den ehemaligen A/O/B/H/Heeslingen-Nachwuchsspieler Mick Schmetgens beginnt am Sonntagabend mit dem Auftaktspiel gegen Dänemark (Anstoß 21 Uhr) die U19-EM.

Der Ahrenswohlder Mick Schmetgens feierte Mitte März im Heimspiel gegen Mainz 05 sein Bundesliga-Debüt für Werder, und nun folgt in diesem Sommer das nächste große Ereignis in seiner Laufbahn. Der 18-Jährige nimmt mit der U19-Nationalmannschaft an den Europameisterschaften in Wales teil.