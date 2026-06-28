U19 EM beginnt mit Schmetgens

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Für den ehemaligen A/O/B/H/Heeslingen-Nachwuchsspieler Mick Schmetgens beginnt am Sonntagabend mit dem Auftaktspiel gegen Dänemark (Anstoß 21 Uhr) die U19-EM.
Der Ahrenswohlder Mick Schmetgens feierte Mitte März im Heimspiel gegen Mainz 05 sein Bundesliga-Debüt für Werder, und nun folgt in diesem Sommer das nächste große Ereignis in seiner Laufbahn. Der 18-Jährige nimmt mit der U19-Nationalmannschaft an den Europameisterschaften in Wales teil.
Hier trifft die deutsche Auswahl am Sonntag auf Dänemark (Anstoß 21 Uhr). Es folgen Vorrundenpartien gegen Turnier-Gastgeber Wales (01.07, 21 Uhr) und Top-Favorit Spanien (04.07, 15 Uhr). Die beiden erstplatzierten der Gruppe qualifizieren sich nicht nur für das Halbfinale dieser EM (08.07), sondern auch für die U20 WM 2027 in Aserbaidschan und Usbekistan. Das Endspiel findet am 11. Juli statt.