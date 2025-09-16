 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
Noah Bouassaria (v.l.), Sam Hobert & Ensar Celebi.
Noah Bouassaria (v.l.), Sam Hobert & Ensar Celebi. – Foto: Ali J, Jens Terhardt, FCB/Moni

U19-Elf der Woche mit Bouassaria, Hobert & Celebi

U19-Niederrheinliga: Der KFC Uerdingen hast spät den Absteiger TSV Meerbusch geschlagen, Tabellenführer ist nun die SG Unterrath vor Ratingen 04/19 und ETB SW Essen. Der Wuppertaler SV lässt Punkte liegen, der 1. FC Bocholt gewinnt erstmals. So lief der 2. Spieltag!

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

________________

Unterrath übernimmt Tabellenführung

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
0
5
Abpfiff

Ein bitterer Vormittag für die Sportfreunde Baumberg, die gegen die SG Unterrath chancenlos blieben. Nach dem 0:1 in der 36. Minute verloren die Hausherren den Faden, unmittelbar nach der Pause legten die Gäste nach und bauten die Führung in kurzen Abständen auf 0:3 aus. Baumberg fand offensiv kaum Mittel, während Unterrath die sich bietenden Räume konsequent nutzte und bis zur 82. Minute auf 0:5 stellte. Mit dem klaren Auswärtssieg springt die SG Unterrath an die Spitze der Liga.

Sportfreunde Baumberg – SG Unterrath 0:5
Sportfreunde Baumberg: Mats Majohr, Dustin-Karim Laschewski, Maximilian Bingel, Raschid Labari, Brian Owuso, Marvin Leonardo Krafft, Ben Mansosa Malangu (61. Fabian Becker), Jon Osdautaj (46. Simon Wozniakowski), Adriano Catalano, Lennart Steggink, Jordan Kinnavong - Trainer: Mustafa Kalkan
SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven
Schiedsrichter: Issam Ghait - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 (36.), 0:2 (47.), 0:3 (58.), 0:4 (70.), 0:5 (82.)

________________

FSV Duisburg verliert zwei Spieler und das Spiel

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
2
Abpfiff
Tristan Lanzke war sicherlich der Mann des Spiel für den VfB Hilden, da er gleich zwei Elfmeter zum 2:1-Sieg beim FSV Duisburg verwandelte. Die Hausherren glichen zwar aus, kassierten aber auch zwei Platzverweise und bleiben deshalb ohne Punkt.

FSV Duisburg – VfB 03 Hilden 1:2
FSV Duisburg: Lorenzo Ricco, Calvin Busch, Furkan Akkoc, Pope Tinkorang, Elgün Alishov, Halil Ibrahim Ünlü (62. Zakaria Bouayad), Diego Agustin Fritz-Sanchez (88. Maximilian Roosen), Filip Brzozowski (71. Caner Yalcindag), Flavio Mensuri, Oumarou Barry Munro, Daniel Storch (46. Sami Hoeke) - Trainer: Burak Feyizoglu
VfB 03 Hilden: Fynn Louis Krengel, Edwin Uriel Aziamale, Luca Quintero, Luca Lehnhoff (46. Paolo Chiavelli), Leo Behrmann, Tristan Lanzke, Kevin Patten (85. Nils Seidler), Chibuike Lawrence Ezeakor (85. Lennart Furthmüller), Wolfgang Osei Otchere (70. Kilian Simon), Linus Ogulo, Yassin Bousmayou - Trainer: Norwin Austrup - Trainer: Sven Otto - Trainer: Moritz Fischer
Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tristan Lanzke (50. Foulelfmeter), 1:1 Sami Hoeke (76.), 1:2 Tristan Lanzke (80. Handelfmeter)
Rot: Laurin Demaj (95./FSV Duisburg/)
Gelb-Rot: FSV Duisburg, 79. Minute

________________

ETB gewinnt das Stadtderby

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
3
2
Abpfiff
ETB Schwarz-Weiß Essen behielt im Stadtduell gegen SG Essen-Schönebeck die Oberhand. Larssen Kram brachte die Hausherren früh in Führung (13.), doch Melvin Omeragic glich noch vor der Pause aus (33.). Nach dem Seitenwechsel legte Tom Behle das 2:1 nach (52.), David Weinbender erhöhte auf 3:1 (69.). Ali Yildiz verkürzte noch einmal für die Gäste (85.), doch der Treffer reichte nicht zum Punktgewinn. Die Partie endete 3:2 zugunsten der Essener, die damit ihre weiße Weste in der Liga bewahren konnten.

ETB Schwarz-Weiß Essen – SG Essen-Schönebeck 3:2
ETB Schwarz-Weiß Essen: Moritz Bungart, Jonathan Heix, Ben Bittscheidt, Jayden Paul, Maurice Krall (71. Semih Göcmen), Filip Sapeta, Joey Dacanay Schwarz (81. Anas Boukarnia), Mert Dzhelilov (93. Adrian Salihu), Tom Behle, Larssen Kram (89. Elyesa Yamac), Samuel Emmerich (62. David Weinbender) - Trainer: Patrick Almasi - Trainer: Björn Matzel
SG Essen-Schönebeck: Moritz Baumert, Wiktor Stolc, Albijon Aljiu, Jamil Bello (62. Kofi Obeng Boateng), Joel Mensah, Samuel Pozniak (75. Berzan Alkan), Melvin Omeragic (75. Abdullah Alsaho), Leonard Milanovic, Luca Marte, Rio Allmann (53. Ali Yildiz), Sekou Souare - Trainer: Nikolas Soufian Swehla
Schiedsrichter: Nico Rosen - Zuschauer: 104
Tore: 1:0 Larssen Kram (13.), 1:1 Melvin Omeragic (33.), 2:1 Tom Behle (52.), 3:1 David Weinbender (69.), 3:2 Ali Yildiz (85.)

________________

Wuppertal stolpert

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
2
2
Abpfiff
+Video
SC St. Tönis 1911/20 und Wuppertaler SV trennten sich 2:2. Giulio Federico brachte die Gäste in Führung (21.), doch Sam Hobert glich schnell aus (29.). Nick Scharwächter traf erneut für den Wuppertaler SV (32.), ehe Lenni Castrop per Foulelfmeter den Ausgleich für SC St. Tönis 1911/20 erzielte (85.). Der WSV stolpert im Auswärtsspiel und gibt früh schon Punkte ab, während der SC seinen ersten Zähler holt.

SC St. Tönis 1911/20 – Wuppertaler SV 2:2
SC St. Tönis 1911/20: Janne-Julius Meurer, Greg Ehijie Imoiseza, Lenni Castrop, Arda-Emin Metin, Phil Wanninger (61. Emre Metin), Josiah Opoku Donkor, Julian Klingen (72. Antoni Jan Kolodziej), Noah Canel Yilmaz, Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (46. Henryk Dudek), Steve Wafo (61. Ramy Kharat), Sam Hobert (60. Oumar Sangare) - Trainer: Jonas Schüler
Wuppertaler SV: Till Eigenrauch, Jan-Maximilian Scharf, Georgios Bozouris, Romeo Kovarszki, Benjamin Otto, Arlind Bajrami, Giuseppe Palilla, Diego-Alessandro Micha, Nick Scharwächter, Giulio Federico, Mehmet Keserci - Trainer: Marc Bach
Schiedsrichter: Lukas Mirbach - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Giulio Federico (21.), 1:1

________________

KFC Uerdingen setzt Ausrufezeichen

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
2
1
Abpfiff
Der KFC Uerdingen 05 feierte einen späten 2:1-Heimsieg gegen TSV Meerbusch und meldet sich damit eindrucksvoll zurück. Nach der Auftaktniederlage gin Wuppertal waren die Aufsteiger hoch motiviert, während Meerbusch, frisch aus der DFB-Nachwuchsliga abgestiegen und als Mitfavorit gehandelt, den nächsten Dreier einfahren wollte. Dian Bilali brachte die Gäste in der 58. Minute in Führung, doch Levis Kasela Mbona glich nur 15 Minuten später für Uerdingen aus (73.). Den Siegtreffer erzielte Nikita Slavytskyi in der 89. Minute und sorgte für einen Last-Minute-Erfolg. Mit diesem Erfolg zeigt der KFC Uerdingen 05, dass sie trotz Aufstieg gegen starke Gegner bestehen können, während TSV Meerbusch erstmals Federn lassen musste.

KFC Uerdingen 05 – TSV Meerbusch 2:1
KFC Uerdingen 05: Mark Pukjans, Abdoulaye Balde, Luis Balke, Andrey Voronin (83. Ege Aydin), Timo Schüren (62. Levis kasela Mbona), Collin Burczyk (46. Mattis Haslach), Mustafa Doganci, Bartlomiej Gondek (46. Selim Aslan), Regan Salomon Katende Semakula, Nikita Slavytskyi - Trainer: Yannik Nawrocki
TSV Meerbusch: Lukasz Konpa, Leart Lahi, Bastian Wittwer, Nils Lucas, Pierre Messerschmid, Imad Ghait, Elija Maertin (84. Bojan Stjepanovic), Anando Felix Petit, Derek Osei (55. Dian Bilali), Miran Ucar (17. Mohamed Dbouki), Gustav Johan Novoszel - Trainer: Marco Wellmann
Schiedsrichter: Jan-Hendrik Helten (Bocholt) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Dian Bilali (58.), 1:1 Levis kasela Mbona (73.), 2:1 Nikita Slavytskyi (89.)

________________

Bocholt triumphiert in Homberg

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
0
2
Abpfiff
Der 1. FC Bocholt setzte sich beim VfB Homberg mit 2:0 durch und feierte damit den ersten Auswärtssieg der Saison. Bocholt ging früh in Führung, als der Treffer in der 12. Minute fiel. Auch nach der Pause blieben die Gäste aktiv und erhöhten in der 56. Minute auf 2:0, wodurch die Partie entschieden war. VfB Homberg, weiterhin ohne Punkte nach zwei Spieltagen, konnte die Niederlage nicht verhindern.

VfB Homberg – 1. FC Bocholt 0:2
VfB Homberg: Len Daemen, Louis Laroche, Frederik Heise, Lejs Mujadzic, Cavit Seyit Tükel (61. Timo Korytowski), Cristiano Roth Bruno (63. David Gedeon), Nuri Wiesner (46. Ali Krasniqi), Taha Sen, Maxim Schäfer, Harun Ramic (71. Agon Qajani), Arlind Zeneli (46. Nellio Fröse) - Trainer: Marcel Laroche
1. FC Bocholt: Lutz Breuers, Linus Olthoff, Ensar Celebi, Erik Monkos, Temitope Opeyemi Ajiniran, Collin Berg, Hadi Salman - Trainer: Udo Geidies
Schiedsrichter: Linus Karl Johann Podeschwa - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 (12.), 0:2 (56.)

________________

Ratingen überrollt Rhede

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
6
2
Abpfiff
Ratingen 04/19 feierte einen Kantersieg gegen den VfL Rhede und gewann 6:2. Bereits in der 2. Minute brachte Joel Dina mit einem Eigentor die Gastgeber in Führung, Adam Yakhyaev erhöhte schnell auf 2:0 (4.). Baris Pazar (15.) und Noel Nowak (16.) trafen ebenfalls für Ratingen 04/19, sodass es früh 4:0 stand. Für VfL Rhede konnte Tom Betting per Foulelfmeter (42.) verkürzen, doch Artur Strada (45.) stellte für Ratingen den alten Abstand wieder her. Kurz nach der Pause traf erneut Betting für Rhede (49.), ehe Julian Reich (87.) den 6:2-Endstand für Ratingen 04/19 markierte. Mit diesem Sieg setzen sich die Gastgeber auf Platz zwei, während VfL Rhede weiter auf Punkte wartet.

Ratingen 04/19 – VfL Rhede 6:2
Ratingen 04/19: Niko Lazzara Tsanis, Adam Yakhyaev, Fouad Denis Jaber, Artem Rogow, Marino Moreira Tomljanovic, Albert Johannes Feller, Onur Gebes, Duhan Kücük, Artur Strada, Noah Bouassaria, Noel Nowak - Trainer: Samir Hanna
VfL Rhede: Leland Speck, Joel Dina (82. Albin Bega), Jamie Lux, Jannis Lamhardt, Tom Jahn, Sidan Güngor (76. Jan Stenneken), Niklas Baumeister, Felix Keller, Burak Ayaz, Triumf Imri Ademi (28. Nico Belting), Tom Betting - Trainer: Amir Mesic
Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Joel Dina (2. Eigentor), 2:0 Adam Yakhyaev (4.), 3:0 Baris Pazar (15.), 4:0 Noel Nowak (16.), 4:1 Tom Betting (42. Foulelfmeter), 5:1 Artur Strada (45.), 5:2 Tom Betting (49.), 6:2 Julian Reich (87.)

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SG Unterrath - Ratingen 04/19
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfL Rhede
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen 05

4. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Unterrath
So., 21.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Bocholt
So., 21.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 21.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV
So., 21.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Essen-Schönebeck
So., 21.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg

_______________

