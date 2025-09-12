Die A-Junioren des FV Biebrich bekommen es in der 2. Runde des DFB-Pokals mit der TSG Hoffenheim zu tun. – Foto: RSCP Photo - Archiv

U19-DFB Pokal: Biebrich und Wehen treffen auf Bundesliga-Nachwuchs Interessante Lose für die A-Junioren-Teams in der 2. Runde: 02er empfangen Hoffenheim, einen Tag drauf gastiert Heidenheim auf dem Halberg Verlinkte Inhalte A-Jugend-DFB-Pokal FV Biebrich SV Wehen Wie Heidenheim Hoffenheim

Wiesbaden/Taunusstein. Die einen sensationell, die anderen standesgemäß: Sowohl der FV Biebrich als auch der SV Wehen Wiesbaden hatten sich beide in der 1. Runde des DFB-Pokals durchgesetzt. Während der FV Biebrich überraschend den Vorjahresfinalisten Karlsruher SC aus dem Turnier warf, setzte sich der SVWW beim Bonner SC durch. Nun ist bekannt, auf wen beide Teams in der 2. Runde treffen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die Biebricher bekommen es in der 2. Runde mit der TSG Hoffenheim zu tun. Die TSG hatte sich in der 1. Runde mit 3:2 bei Union Berlin durchgesetzt und spielt in Gruppe F der DFB-Nachwuchsliga auch gegen den KSC, den die Biebricher nach Verlängerung rausgeworfen hatten. Die TSG gewann Ende August mit 2:0 gegen den KSC, hat etliche U18-Nationalspieler in ihren Reihen und geht als klarer Favorit in das Spiel. Dennoch: An einem guten Tag kann den Biebrichern alles zuzutrauen sein - auch ein Sieg gegen den nächsten Favoriten?

Dik-Fesci: "Freuen uns auf tolle Atmosphäre" "Wir freuen uns auf das Spiel und eine tolle Atmosphäre. Wir haben Respekt, aber keine Angst vor unserem Gegner", sagt Biebrichs A-Jugend-Coach Salih Dik-Fesci über das Los. Die Partie wird am Samstag, 4. Oktober (13 Uhr), auf dem Rasenplatz im Jürgen-Grabowski-Sportfeld ausgetragen.