U19-DFB Pokal: Biebrich und Wehen treffen auf Bundesliga-Nachwuchs

Wiesbaden/Taunusstein. Die einen sensationell, die anderen standesgemäß: Sowohl der FV Biebrich als auch der SV Wehen Wiesbaden hatten sich beide in der 1. Runde des DFB-Pokals durchgesetzt. Während der FV Biebrich überraschend den Vorjahresfinalisten Karlsruher SC aus dem Turnier warf, setzte sich der SVWW beim Bonner SC durch. Nun ist bekannt, auf wen beide Teams in der 2. Runde treffen.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Die Biebricher bekommen es in der 2. Runde mit der TSG Hoffenheim zu tun. Die TSG hatte sich in der 1. Runde mit 3:2 bei Union Berlin durchgesetzt und spielt in Gruppe F der DFB-Nachwuchsliga auch gegen den KSC, den die Biebricher nach Verlängerung rausgeworfen hatten. Die TSG gewann Ende August mit 2:0 gegen den KSC, hat etliche U18-Nationalspieler in ihren Reihen und geht als klarer Favorit in das Spiel. Dennoch: An einem guten Tag kann den Biebrichern alles zuzutrauen sein - auch ein Sieg gegen den nächsten Favoriten?
Dik-Fesci: "Freuen uns auf tolle Atmosphäre"
"Wir freuen uns auf das Spiel und eine tolle Atmosphäre. Wir haben Respekt, aber keine Angst vor unserem Gegner", sagt Biebrichs A-Jugend-Coach Salih Dik-Fesci über das Los. Die Partie wird am Samstag, 4. Oktober (13 Uhr), auf dem Rasenplatz im Jürgen-Grabowski-Sportfeld ausgetragen.
Einen Tag später steigt das nächste DFB-Pokal-Spiel in der Region, wenn auf dem Halberg der SV Wehen Wiesbaden den Nachwuchs des 1.FC Heidenheim empfängt. Das Team von der Ostalb spielt in derselben Nachwuchsliga wie Biebrichs Gegner Hoffenheim und ist aktuell Tabellenführer mit vier Siegen aus fünf Partien. Anstoß ist um 11 Uhr.