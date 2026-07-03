U19-DFB-Pokal: Berliner Derby, FC Bayern beim RSV Eintracht Erste Runde ausgelost von ser · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Der DFB hat die erste Runde im DFB-Pokal der Junioren ausgelost.

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg sicherten sich die A-Junioren des VfB Stuttgart im Mai den DFB-Pokal der Junioren. Ab August verteidigen die Schwaben den Titel. In der heute ausgelosten ersten Runde tritt Stuttgart bei der JFG Schaumberg-Prims an. Auch Berliner und Brandenburger Teams greifen in der kommenden Spielzeit nach dem Titel. Aus Berlin sind Union, Hertha und der Berliner AK über die Liga qualifiziert, aus Brandenburg der FC Energie Cottbus und der SV Babelsberg 03. Zudem sicherten sich aus der Landeshauptstadt der Berliner SC und aus Brandenburg der RSV Eintracht über den jeweiligen Landespokal einen Platz in der ersten Runde.

Besonders brisant dürfte es in Berlin werden, denn die Auslosung hielt mit der Begegnung des Berliner AK gegen den 1. FC Union Berlin gleich ein Derby bereit. Ein großes Los hat derweil der RSV Eintracht gezogen. Die Stahnsdorfer empfangen den Nachwuchs des FC Bayern München. Der Berliner SC trifft auf die SpVgg Greuther Fürth, während Babelsberg Viktoria Köln zu Gast haben wird. Hertha BSC muss auswärts in Düsseldorf bei der SG Unterrath ran. Cottbus reist zum TSV Havelse. Rahmentermin ist der 02. August 2026. Alle Partien im Überblick: 02.08.26 SG Unterrath - Hertha BSC

02.08.26 SV Wehen Wiesbaden - SV Sandhausen

02.08.26 RB Leipzig - 1. FC Kaiserslautern

02.08.26 1. FC Nürnberg - Hamburger SV

02.08.26 Karlsruher SC - SSV Ulm 1846 Fußball

02.08.26 VfL Bochum - 1. FC Köln

02.08.26 SC Preußen Münster - 1. FC Magdeburg

02.08.26 ZFC Meuselwitz - Chemnitzer FC

02.08.26 SG Dynamo Dresden - Hannover 96

02.08.26 TSG Wieseck - TSV 1860 München

02.08.26 RSV Eintracht 1949 - FC Bayern München

02.08.26 SV Arminia 53 Magdeburg - FC Carl Zeiss Jena

02.08.26 SC Fortuna Köln - SC Freiburg

02.08.26 TSV Havelse - FC Energie Cottbus

02.08.26 SV Babelsberg 03 - FC Viktoria Köln

02.08.26 JFG Schaumberg-Prims - VfB Stuttgart

02.08.26 Berliner AK - 1. FC Union Berlin

02.08.26 Altona 93 - SC Paderborn 07

02.08.26 JFV Lübeck - TSG 1899 Hoffenheim

02.08.26 JFV Bremen - 1. FC Heidenheim

02.08.26 VfV Borussia 06 Hildesheim - Bayer 04 Leverkusen

02.08.26 Bonner SC - FC St. Pauli

02.08.26 Berliner SC - SpVgg Greuther Fürth

02.08.26 SV Viktoria Herxheim - FC Ingolstadt 04

02.08.26 DJK Don Bosco Bamberg - MSV Duisburg

02.08.26 Freiburger FC - Borussia Mönchengladbach

02.08.26 SV Rödinghausen - FC Schalke 04

02.08.26 SGV Heilbronn-Freiberg - VfL Wolfsburg

02.08.26 SV Warnemünde - Fortuna Düsseldorf

02.08.26 FSV Mainz 05 - FC Augsburg

02.08.26 TuS Koblenz - SV Werder Bremen

02.08.26 Borussia Dortmund - Holstein Kiel