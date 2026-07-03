U19-DFB-Pokal: Berliner Derby, FC Bayern beim RSV Eintracht

Der DFB hat die erste Runde im DFB-Pokal der Junioren ausgelost.
Mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg sicherten sich die A-Junioren des VfB Stuttgart im Mai den DFB-Pokal der Junioren. Ab August verteidigen die Schwaben den Titel. In der heute ausgelosten ersten Runde tritt Stuttgart bei der JFG Schaumberg-Prims an.
Auch Berliner und Brandenburger Teams greifen in der kommenden Spielzeit nach dem Titel. Aus Berlin sind Union, Hertha und der Berliner AK über die Liga qualifiziert, aus Brandenburg der FC Energie Cottbus und der SV Babelsberg 03. Zudem sicherten sich aus der Landeshauptstadt der Berliner SC und aus Brandenburg der RSV Eintracht über den jeweiligen Landespokal einen Platz in der ersten Runde.
Besonders brisant dürfte es in Berlin werden, denn die Auslosung hielt mit der Begegnung des Berliner AK gegen den 1. FC Union Berlin gleich ein Derby bereit. Ein großes Los hat derweil der RSV Eintracht gezogen. Die Stahnsdorfer empfangen den Nachwuchs des FC Bayern München. Der Berliner SC trifft auf die SpVgg Greuther Fürth, während Babelsberg Viktoria Köln zu Gast haben wird. Hertha BSC muss auswärts in Düsseldorf bei der SG Unterrath ran. Cottbus reist zum TSV Havelse. Rahmentermin ist der 02. August 2026.
02.08.26 SG Unterrath - Hertha BSC
02.08.26 SV Wehen Wiesbaden - SV Sandhausen
02.08.26 RB Leipzig - 1. FC Kaiserslautern
02.08.26 1. FC Nürnberg - Hamburger SV
02.08.26 Karlsruher SC - SSV Ulm 1846 Fußball
02.08.26 VfL Bochum - 1. FC Köln
02.08.26 SC Preußen Münster - 1. FC Magdeburg
02.08.26 ZFC Meuselwitz - Chemnitzer FC
02.08.26 SG Dynamo Dresden - Hannover 96
02.08.26 TSG Wieseck - TSV 1860 München
02.08.26 RSV Eintracht 1949 - FC Bayern München
02.08.26 SV Arminia 53 Magdeburg - FC Carl Zeiss Jena
02.08.26 SC Fortuna Köln - SC Freiburg
02.08.26 TSV Havelse - FC Energie Cottbus
02.08.26 SV Babelsberg 03 - FC Viktoria Köln
02.08.26 JFG Schaumberg-Prims - VfB Stuttgart
02.08.26 Berliner AK - 1. FC Union Berlin
02.08.26 Altona 93 - SC Paderborn 07
02.08.26 JFV Lübeck - TSG 1899 Hoffenheim
02.08.26 JFV Bremen - 1. FC Heidenheim
02.08.26 VfV Borussia 06 Hildesheim - Bayer 04 Leverkusen
02.08.26 Bonner SC - FC St. Pauli
02.08.26 Berliner SC - SpVgg Greuther Fürth
02.08.26 SV Viktoria Herxheim - FC Ingolstadt 04
02.08.26 DJK Don Bosco Bamberg - MSV Duisburg
02.08.26 Freiburger FC - Borussia Mönchengladbach
02.08.26 SV Rödinghausen - FC Schalke 04
02.08.26 SGV Heilbronn-Freiberg - VfL Wolfsburg
02.08.26 SV Warnemünde - Fortuna Düsseldorf
02.08.26 FSV Mainz 05 - FC Augsburg
02.08.26 TuS Koblenz - SV Werder Bremen
02.08.26 Borussia Dortmund - Holstein Kiel
Den Spielplan findet ihr auch hier.