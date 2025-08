U19-DFB-Nachwuchsliga: Teams aus dem Ländle sind heiß auf den Start

Zum Auftakt geht es am Samstag um 12 Uhr beim SSV Jahn Regensburg erstmals um Punkte. Die Bayern verpassten in der Vorsaison die Qualifikation für Liga A deutlich. Beim VfB werden neben den bereits genannten Gabriel Zarrella, Jona Reichardt und Tom Santos auch Emirhan Agzikara und Salvatore Mule verletzungsbedingt ausfallen.

Nun geht es in der U19-DFB-Nachwuchsliga wieder um Punkte: zunächst in der Vorrunde, bei der mithilfe der neun Gruppen die 24 besten Teams ermittelt werden, die sich für die anschließende Liga A im Frühjahr 2026 qualifizieren. In seiner Vorrundengruppe D trifft der VfB in Hin- und Rückspiel auf den 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, den FC Ingolstadt, Kickers Offenbach, Greuther Fürth und den SSV Jahn Regensburg.

„Aufgrund der Vielzahl an Spielen war es eine etwas andere Vorbereitung als sonst, was ich begrüße. Wir haben gegen viele Teams mit einer außergewöhnlichen Härte sowohl fußballerisch als auch körperlich gut dagegengehalten“, lobt der Trainer. „Einzig die drei Knieverletzungen durch gegnerische Einwirkung von Gabriel Zarrella, Tom Santos und Jona Reichardt tun uns weh und sind der einzige Kritikpunkt der Vorbereitung.“

Dabei kann der Übungsleiter auf eine insgesamt gelungene und auch erfolgreiche Vorbereitung zurückblicken. Nach dem Turniersieg beim Bundesliga-Cup in Schwäbisch Hall Mitte Juli brach das Team in ein neuntägiges Trainingslager beim Kooperationsverein Sao Paulo FC auf. Dabei sammelten die Jungs mit dem Brustring gegen brasilianische Topteams wertvolle Erfahrungen und internationale Härte.

Erstmals seit sieben Jahren wird dabei nicht der bisherige Trainer Nico Willig (jetzt U21), sondern sein langjähriger Co-Trainer Tobias Rathgeb in der verantwortlichen Rolle in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie stehen. Entsprechend vorfreudig erwartet er die Auftaktpartie. „Die Vorfreude bei uns ist sehr groß. Wir wollen die Inhalte, die wir in der Vorbereitung einstudiert haben, auch in den Pflichtspielen auf den Platz bringen“, sagt Tobias Rathgeb.

Ein neu zusammengestelltes Team, ein veränderter Trainerstab, neue Gegner – der Saisonstart der U19-DFB-Nachwuchsliga am Samstag stellt in vielerlei Hinsicht Neuerungen dar. Es wird das erste Pflichtspiel für das neu formierte Trainerteam der U19 sein.

Am Samstag, 2. August, startet unsere FCH U19 in die neue Saison. Dabei tritt die Mannschaft von FCH U19 Cheftrainer Patrick Mayer wie im vergangenen Jahr in der DFB-Nachwuchsliga an.

Zunächst werden alle 65 teilnehmenden Mannschaften in neun regionale Gruppen aufgeteilt, also eine Gruppe mehr als in der vergangenen Saison. Grund für diese Änderung ist eine zusätzliche Amateurmannschaft, die sich in dieser Saison für die DFB-Nachwuchsliga qualifiziert hat.

In dieser Saison ist die FCH U19 in einer Gruppe mit dem 1. FC Saarbrücken, dem 1. FC Kaiserslautern, dem Karlsruher SC, dem SV Sandhausen, der TSG 1899 Hoffenheim und dem SV Darmstadt 98. Diese Gruppe wird wie eine Liga mit Hin- und Rückspielen an 12 Spieltagen ausgetragen.

Die Mannschaften, die in dieser Gruppe nicht die Top-Zwei erreichen und nicht zu den besten sechs Gruppendritten gehören, kommen nach der Winterpause in Liga B. Dabei wird erneut in kleinen Gruppen mit Hin- und Rückspielen gegen Mannschaften gespielt, die es ebenfalls nicht unter die ersten drei geschafft haben. Ein Abstieg ist nicht möglich.

Sollte es die Mannschaft von FCH U19 Cheftrainer Patrick Mayer unter die ersten zwei oder die sechs besten Gruppendritten schaffen, würde sich die FCH U19 für Liga A qualifizieren. Hier werden 24 Mannschaften in vier Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften aufgeteilt, in denen jeweils die ersten vier ins Achtelfinale kommen. Von nun an spielen alle 16 verbleibenden Mannschaften im K.O.-System um die Deutsche U19-Meisterschaft.

