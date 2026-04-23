U19 des VfV 06 schreibt Geschichte Sieg gegen Eintracht Braunschweig führt ins Pokalfinale und erstmals in den DFB-Pokal der A-Junioren von red · Heute, 17:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: IG: diedomstadtelf_jugend

Die U19 des VfV Borussia 06 Hildesheim hat Vereinsgeschichte geschrieben. Mit einem 1:0-Erfolg im Halbfinale des Niedersachsenpokals gegen Eintracht Braunschweig qualifizierte sich das Team nicht nur für das Endspiel, sondern erstmals auch für den DFB-Pokal der A-Junioren.

Dominanter Auftritt vor starker Kulisse 475 Zuschauer sorgten am Mittwochabend für einen würdigen Rahmen – und sahen eine über weite Strecken spielbestimmende Hildesheimer Mannschaft. Von Beginn an übernahm das Team von U19-Cheftrainer Benni Plaschke die Kontrolle und erspielte sich früh klare Möglichkeiten. Bereits in der Anfangsphase hätte der VfV 06 in Führung gehen können. Nikita Root kam gleich mehrfach zum Abschluss, scheiterte jedoch knapp. Die Gäste aus Braunschweig hatten ihre stärkste Phase Mitte der ersten Halbzeit, konnten daraus jedoch keinen Ertrag ziehen – auch weil Torhüter Kristers Millers mit starken Paraden überzeugte.

Die Entscheidung fiel nach dem Seitenwechsel. In der 55. Minute nutzte Kapitän Benjamin Mommertz einen Fehler in der Defensive der Braunschweiger und traf überlegt zum 1:0. In der Folge verpasste es Hildesheim, das Ergebnis deutlicher zu gestalten. Mehrere gute Chancen blieben ungenutzt, doch defensiv präsentierte sich die Mannschaft stabil und ließ kaum noch gefährliche Aktionen zu.