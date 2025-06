U19 des VfL startet mit dem Marktkauf Cup in die Vorbereitung

Nach dem überzeugenden Saisonabschluss gegen den SC Paderborn geht es für die U19 des VfL Osnabrück am kommenden Samstag mit einem echten Vorbereitungsklassiker weiter: Beim Marktkauf Cup in Fabbenstedt (Espelkamp) wartet ein hochkarätig besetztes Turnier auf das Team von Trainer Tim Danneberg – und damit die erste größere Standortbestimmung der neuen Spielzeit.

„Für uns ist das Turnier ein weiterer, wichtiger Baustein in der frühen Phase der Vorbereitung“, sagt Cheftrainer Tim Danneberg, der den Fokus dabei klar auf die Weiterentwicklung des Teams legt. „Nach dem Testspiel gegen Eintracht Braunschweig ist das die zweite Woche, in der wir uns Schritt für Schritt in den unterschiedlichen Spielphasen weiterentwickeln wollen – ohne die Jungs dabei zu überfrachten.“

Gerade im Hinblick auf den personellen Umbruch – zahlreiche Spieler haben nach dem Saisonende die U19 altersbedingt verlassen – kommt dem Marktkauf Cup auch eine wichtige Funktion als Integrationsplattform für neue Talente zu.

Mit den Gegnern aus Rödinghausen, Münster, Bielefeld und der regionalen Auswahl bietet das Turnier abwechslungsreiche Vergleiche mit unterschiedlichen Spielstilen. Gleichzeitig ist das Event auch für Zuschauer zugänglich: Alle Partien werden live bei PETKUS TV auf Twitch gestreamt, was nicht nur Familien, sondern auch Scouts und interessierte Fans die Möglichkeit gibt, die Partien zu verfolgen.

Früher Test, wertvolle Erkenntnisse

Das Turnier in Fabbenstedt markiert damit nicht nur den Auftakt in eine neue Saison, sondern auch eine erste Nagelprobe für das, was im Nachwuchsbereich des VfL Osnabrück in den kommenden Monaten wachsen soll: Eine U19 mit Perspektive, Potenzial – und dem Anspruch, sich in der Spitze ihrer Liga dauerhaft zu behaupten.