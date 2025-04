U19 des VfL Osnabrück vor schwerer Auswärtsprüfung

Nach dem torlosen Unentschieden gegen den MSV Duisburg und einer kurzen Osterpause steht für die U19 des VfL Osnabrück die nächste Herausforderung an. Am Sonntag gastiert die Mannschaft von Trainer Tim Danneberg beim FC St. Pauli – einem Team, das sich in den vergangenen Wochen in beeindruckender Verfassung präsentierte.