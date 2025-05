U19 des VfL Osnabrück verabschiedet sich mit einem Statement-Sieg

Die U19 des VfL Osnabrück hat sich mit einem sportlichen Ausrufezeichen in die Sommerpause verabschiedet – und zwar nicht gegen irgendwen, sondern ausgerechnet gegen den Tabellenführer SC Paderborn. Der deutliche Sieg gegen das Topteam der Liga war mehr als ein Achtungserfolg: Er war der überzeugende Schlusspunkt einer Rückrunde, in der sich das Team von Trainer Tim Danneberg spürbar stabilisiert und spielerisch entwickelt hat.

Dass man dem Spitzenreiter nicht nur „Paroli bieten konnte“, sondern über weite Strecken das bessere Team war, zeigt: Die Lila-Weißen haben im Saisonverlauf deutlich an Struktur, Reife und Mentalität zugelegt. Der SC Paderborn reiste als gefestigte Spitzenmannschaft an – doch der VfL agierte nicht wie ein Underdog, sondern wie ein Gegner auf Augenhöhe, der seine Momente nutzte und in der Offensive mit hoher Effizienz auftrat.

Trainer Tim Danneberg hob genau diesen Punkt hervor: Die Chancenverwertung – über die Saison oft ein Schwachpunkt – war diesmal vorbildlich. Tore nach gelungenen Kombinationen, schnelles Umschalten, klare Abschlüsse: Der VfL präsentierte sich vor dem Tor eiskalt. Ein Detail, das auch in den Wochen zuvor besser geworden war – aber nun, gegen den stärkstmöglichen Gegner, seine Reifeprüfung bestand.