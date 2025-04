U19 des VfL Osnabrück scheitert im Halbfinale

Bereits nach vier Minuten geriet der VfL in Rückstand, was Danneberg als „denkbar schlechten Start“ bewertete. Sein Team hatte spürbar Probleme mit dem aggressiven Pressing der Gastgeber und schaffte es nicht, Ruhe und Struktur ins eigene Spiel zu bringen. "Wir haben es nicht geschafft, die nötige Intensität auf den Platz zu bringen – so, wie es ein Pokalspiel eigentlich verlangt“, analysierte der VfL-Coach.

Der VfL blieb im ersten Durchgang weitgehend harmlos, verlor viele Zweikämpfe und offenbarte technische Unzulänglichkeiten im Passspiel und in der Ballkontrolle. In der Folge fiel das 0:2 noch vor der Pause – ein Resultat, das dem Spielverlauf entsprach.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Osnabrück eine verbesserte Leistung. Die Umstellung der Grundordnung brachte mehr Zugriff, phasenweise konnte der VfL das Spiel an sich ziehen. Ein unnötiger Foulelfmeter führte jedoch zum entscheidenden 0:3. Der Anschlusstreffer zum 1:3 blieb lediglich Ergebniskosmetik.

Danneberg: „Das war zu wenig“

Deutlich war die Enttäuschung auch nach dem Schlusspfiff spürbar. „Am Ende ist die Enttäuschung groß, weil wir uns fest vorgenommen hatten, ins Finale einzuziehen“, so Danneberg. „Wir müssen jedoch anerkennen, dass wir das – gemessen an unserer Leistung – nicht verdient haben.“

Nach dem Pokal-Aus gilt der Fokus nun wieder dem Liga-Alltag. Dort wartet am Samstag mit Rot-Weiss Essen der nächste schwere Gegner (Anpfiff: 15:00 Uhr, Stadion an der Illoshöhe). Nach zwei ungeschlagenen Ligaspielen in Folge gilt es für die U19 nun, die Enttäuschung rasch abzuschütteln und mit neuer Konzentration in den Abstiegskampf der A-Junioren-Bundesliga zu starten.