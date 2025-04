U19 des VfL Osnabrück punktet mit starker Moral beim FC St. Pauli

Die U19 des VfL Osnabrück hat im Auswärtsspiel beim formstarken FC St. Pauli ein bemerkenswertes 3:3-Unentschieden erkämpft. In einer intensiven Partie bewiesen die Lila-Weißen große Moral, indem sie gleich dreimal einen Rückstand ausglichen und sich am Ende hochverdient einen Punkt sicherten.

Auch auf das dritte Tor der Gastgeber hatte der VfL eine Antwort parat: Jakob Völkerding überlupfte nach einem langen Ball den Torhüter sehenswert und stellte den 3:3-Endstand her. Besonders erfreulich aus Sicht der Osnabrücker: Alle drei Treffer wurden spielerisch stark herausgearbeitet.

Dabei sah es zunächst nicht gut aus: Nach einem frühen Gegentor geriet die Mannschaft von Trainer Tim Danneberg in eine schwierige Phase. Doch der VfL bewies Nehmerqualitäten. Ömer Faruk Bulut gelang nach einer präzisen Flanke von Denis Kifel der erste Ausgleich. Zwar musste Osnabrück wenig später erneut einem Rückstand hinterherlaufen, doch Nevio Scheuer setzte mit einem trockenen Schuss ins lange Eck das nächste Ausrufezeichen.

Trainer Tim Danneberg sieht viel Positives

Nach dem Abpfiff zeigte sich Trainer Tim Danneberg trotz der Gegentreffer hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Es überwiegt eindeutig das Positive. Dreimal nach Rückstand zurückzukommen zeigt, wie viel Charakter in der Mannschaft steckt.“ Besonders hob Danneberg hervor, dass der VfL nach dem ersten Ausgleich die große Möglichkeit hatte, selbst in Führung zu gehen – was zeigt, dass das Team auch nach Rückschlägen mutig blieb.