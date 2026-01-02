U19 des SV St. Stephan Griesheim trumpft mit Offensivpower

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Die Stimmung ist nach der Hinrunde angesichts der Ergebnisse und Tabellensituation sehr gut. Nach einem etwas holprigen Start haben wir uns in einen richtigen Flow gespielt. Allerdings wollen wir die Pause auch nutzen, um sowohl körperlich als auch im Kopf zu regenerieren und neue Kraft für die Rückrunde zu tanken."

Was lief gut und was lief schlecht?

"Wir haben mit 54 geschossenen Toren die ⁠beste Offensive der Liga. Seit Saisonbeginn sind wir als Team gewachsen. Da mit den Jahrgängen 2007 und 2008 zwei Gruppen gemischt wurden, die bisher noch nicht zusammen gespielt hatten, mussten sich die Jungs erst einmal kennenlernen. Sie haben das sehr gut gemeistert und die gruppendynamisch herausfordernde Anfangszeit genutzt, um sich als Team zu formen, in dem jeder seine Rolle gefunden hat. Auf dem Platz harmoniert das mittlerweile sehr gut. Als Zusatzerfolg überwintern wir im Hessenpokal und hoffen auf ein spannendes Los in der dritten Runde. Das Team zeigt eine große Heimstärke mit einer deutlich besseren Punkt- und Torausbeute auf dem Platz am Südring. Weniger gut war bisher, dass wir ⁠⁠oftmals zu Spielbeginn in Rückstand geraten sind. Aber positiv war dann, dass das Team die Spiele meistens noch drehen konnte."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Es gibt in der Winterpause einen Abgang und keine Neuzugänge. Wir haben das volle Vertrauen in unsere Spieler und wollen ohne Veränderungen mit dem Team, mit dem wir in die Saison gestartet sind und wie es auch der Vereinsphilosophie entspricht, die Saison erfolgreich abschließen."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Die Saison soll maximal erfolgreich abgeschlossen werden. Die hervorragende Ausgangsposition mit Punktgleichheit mit dem Tabellenersten soll genutzt werden, so dass wir am Ende möglichst weit oben stehen in der Abschlusstabelle. Die Meisterschaft und eine damit verbundene Rückkehr in die Hessenliga sind momentan in Reichweite. Wir wollen die Heimstärke beibehalten, zuhause möglichst ungeschlagen bleiben und weiterhin die beste Offensive der Liga stellen. Im Hessenpokal als Bonus wollen wir soweit wie möglich kommen und uns gegen höherklassige Gegner beweisen können. Und natürlich ist uns und dem Verein die Entwicklung unserer Spieler ein großes Anliegen. Die Spieler des Altjahrgangs werden weiterhin an die Aktiven über Trainingsteilnahmen und eventuell auch Spieleinsätze herangeführt und die Spieler des Jungjahrgangs sollen sich auf dem aktuellen Qualitätsniveau etablieren, um auch im kommenden Jahr eine gute Basis für die U19 zu haben."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Die Meisterschaft wird sicherlich bis zum Schluss sehr spannend bleiben und zwischen uns, Rot-Weiß Darmstadt sowie den Zweitvertretungen von Alzenau und Walldorf entschieden werden. Bei nur einem Punkt Unterschied zwischen Platz eins und vier wird es auf jeden Punkt in der Rückrunde ankommen, um am Ende vorne stehen zu können. Auch am Tabellenende geht es sehr eng zu und wer auf den Abstiegsrängen landet, wird sich auch erst an den beiden letzten Spieltagen entscheiden, zumal ja auch dann erst die Zahl der Absteiger feststehen wird. Biebrich spielt deutlich stärker, als es die momentane Punktausbeute widerspiegelt. Auch sie werden mit ein bisschen mehr Spielglück in der Rückrunde noch mal ins Geschehen eingreifen können, zumal es auch einige Wechsel in den Trainerteams der Mannschaften am Tabellenende gab."

