U19 des SV Rheidt: Klassenerhalt als oberste Pflicht von red · Heute, 15:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Die A-Jugend des SV Rheidt blickt auf ein intensives Jahr in der Bezirksliga Staffel 2 zurück. Nach einem siebten Tabellenplatz und personellen Verschiebungen richtet das Team um Coach Christian Pütz den Fokus nun ganz auf die anstehende Spielzeit, in der die Entwicklung wieder im Mittelpunkt steht.

Mit 29 Punkten auf der Habenseite beendete die Rheidter U19 die abgelaufene Spielzeit auf dem siebten Rang. Für den 28-jährigen Cheftrainer Christian Pütz, der bereits seit 2021 an der Seitenlinie der U19 die Fäden zieht, war das Abschneiden ein echter Kraftakt, den er sehr differenziert bilanziert: „Im Vergleich zum Abschneiden in den drei vorherigen Saisons sind wir natürlich nicht zufrieden. Wenn man aber die Umstände betrachtet, sind wir sehr zufrieden, dass wir den Klassenerhalt ohne Qualifikationsspiele sichern konnten. Wir hatten vor der Saison einen großen Umbruch, wo uns einige Leistungsträger in den Seniorenbereich oder die U19-Mittelrheinliga verlassen haben. Das haben wir sportlich nicht kompensieren können, aber sind in der neuen Konstellation schnell zusammengewachsen und haben in der Saison auf schwierige Momente als Gruppe immer wieder eine Antwort gefunden. Der Klassenerhalt war eine absolute Teamleistung.“ Der größte Erfolg sei zudem die Durchlässigkeit nach oben gewesen, da zwei Akteure fest zur Bezirksliga-Mannschaft stoßen werden. Für die kommende Spielzeit steht dem Trainerteam ein gut aufgestelltes Aufgebot zur Verfügung, das 23 Feldspieler und drei Torhüter umfasst. Dabei vermelden die Rheidter eine Vielzahl externer Neuzugänge. Onur Ergün und Filippo-Leandro Rollo kommen vom SC West Köln, Benyamin Sayadi vom FC Pesch, Thomas Kuznik vom FC Delhoven, Lucas Cipiela vom 1. FC Düren, Jonas Neitzert vom SV Löwi, Ali Yusuf Aydin vom TSV Bayer Dormagen und Matteo Rothgang vom FC Wegberg-Beeck. Zudem rücken mit Ben Kaumanns, Ben-Willi Durst, Tobias Schroeder, Florian Meuter, Luis Spohr, Linus Höhne, Farell Kiala und Levi Schindler acht Talente aus der eigenen U17 auf.

Demgegenüber stehen zahlreiche Abgänge in den Herrenbereich wie Lukas Dreschmann und Salvatore Di Benedetto für die eigene Erste, sowie Omar Kota, Hüseyin Özer, Oskar Reitz, Brahim Hasan, Ahmad Shawak und Enes Kaplan. Zudem wechseln Jannis Kramer in die Zweite und Kristian Karczmarzyk nach Merzenich, während Colin Naujoks pausiert. Einen echten Schritt nach vorne vermeldet der Klub zudem abseits des Rasens durch die Verpflichtung von Nick Förster für den Bereich Social Media. Der Übergang in die neue Spielzeit verlief derweil fließend, wie Pütz berichtet: „Wir haben bis zum 12. Juli nahtlos an die alte Saison mit der neuen U19 weiter trainiert, um die Zeit ohne Urlauber bestmöglich zu nutzen. Leider haben zwei Testspielgegner kurzfristig abgesagt, sodass wir in diesem Zeitraum nur einmal intern Elf-gegen-Elf testen konnten. Ansonsten bin ich mit dem ersten Teil der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Jungs haben schnell zusammengefunden in der neuen Konstellation und wir hatten einen sehr guten Spirit im Training. Aktuell sind die Jungs in der wohlverdienten Pause."