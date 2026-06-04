U19 des SV Eichede ist vorzeitig Meister der Oberliga

Rote Rauchschwaden zogen über den Platz, während sich Spieler und Trainer freudestrahlend in die Arme fielen: Die U19 des SV Eichede hat am Mittwochabend die Meisterschaft in der Oberliga Schleswig-Holstein perfekt gemacht. Vor einer lautstarken Kulisse im Ernst-Wagener-Stadion feierten die Stormarner einen souveränen 5:0-Erfolg über die SpVg Eidertal Molfsee. Durch diesen Kantersieg steht das Team bereits einen Spieltag vor dem Saisonende uneinholbar an der Tabellenspitze. Trainer Martin Steinbek gelang mit seiner Mannschaft damit ein historischer Erfolg: die zweite Landesmeisterschaft in Folge.
Die Eicheder Nachwuchskicker fackelten nicht lange und sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Anton Sperhake eröffnete bereits in der 8. Spielminute den Torreigen, ehe Timm Keller nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte (11.).
Noch vor der Pause schraubte Carlo Meinert das Ergebnis auf 3:0 hoch (36.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte Lennard Maschmann mit dem 4:0 für die endgültige Entscheidung (47.), bevor erneut Meinert mit seinem zweiten Treffer des Abends den 5:0-Endstand markierte (81.).
Für den Nachwuchstrainer Martin Steinbek und seine Schützlinge ist dieser Titel etwas ganz Besonderes. In der vergangenen Saison hatte Steinbek mit exakt diesem Kern der Mannschaft noch die Oberliga-Meisterschaft der B-Junioren gefeiert. Nun gelang es den Rot-Weißen, denselben Titel auf Anhieb in der höheren Altersklasse der A-Junioren zu gewinnen – und das, obwohl das Team fast ausschließlich aus Spielern des jüngeren Jahrgangs besteht.
Entsprechend stolz zeigte sich der Meistertrainer nach dem Abpfiff:
„Es freut mich riesig, dass die Mannschaft über so einen langen Zeitraum so konstant gespielt hat. Die Jungs waren so fokussiert und haben sich diesen Titel mehr als verdient. Für mich ist besonders, dass es wirklich ein Erfolg der Mannschaft ist.“
Wie dominant die Eicheder durch die Saison marschierten, zeigt ein Blick auf die nackten Zahlen. Schon die Vorrunde schloss das Team mit überragenden 31 Punkten aus elf Spielen auf dem ersten Rang ab. In der entscheidenden Hauptrunde setzte die SVE-U19 noch einen drauf: Alle bisherigen zehn Partien wurden gewonnen, bei einem fulminanten Torverhältnis von 39:5 Treffern. Den Meilenstein zum Titel legte die Mannschaft Ende Mai, als sie den direkten Konkurrenten FC Kilia Kiel in einem denkwürdigen Spitzenspiel mit 4:1 in die Schranken wies.
„Die Jungs haben in den vergangenen zwei Jahren so viele wichtige Spiele für sich entschieden. Das Kilia-Spiel wird uns allen definitiv in Erinnerung bleiben. Es ist eine echte Qualität des Teams, in entscheidenden Momenten zu funktionieren. Diese Mannschaft gehört in die Regionalliga und wir freuen uns sehr auf diese Herausforderungen“, blickt Steinbek bereits voller Vorfreude auf das Abenteuer Aufstieg.
Auch in der Vereinsführung herrscht nach diesem Triumph absolute Begeisterung. Der 1. Vorsitzende des SV Eichede, Olaf Gehrken, sparte nicht mit Superlativen und ordnete den Erfolg in den historischen Kontext des Vereins ein:
„Selten war ein Erfolg einer Eicheder Mannschaft auf Landesebene höher einzuschätzen als dieser Titelgewinn der A-Jugend. Nahezu das gesamte Team spielt bereits seit der C-Jugend zusammen und wird seit dieser Zeit vom langjährigen Eicheder Ligaspieler Martin Steinbek trainiert. In der vergangenen Saison errang die Mannschaft die Landesmeisterschaft bei den B-Junioren und gewann mit dem Gothia Cup das größte Jugendfußballturnier der Welt. Nun folgt als junger Jahrgang der Titel bei den A-Junioren – und das in einer Oberliga, die mit dem VfB Lübeck und vor allem dem FC Kilia Kiel an der Spitze so stark besetzt war wie seit Jahren nicht mehr.“
Die Zukunft des Vereins scheint damit langfristig gesichert zu sein. Neben den frischgebackenen A-Jugend-Meistern stehen im Verein bereits die nächsten Talente Gewehr bei Fuß. Gehrken hob hierbei auch die Unterstützung aus den eigenen Reihen hervor:
„Diese Jungs sowie die in diesem Jahr bereits unterstützenden Spieler aus der B-Jugend, die den dritten Platz bei der Deutschen Futsal-Meisterschaft belegten, werden in den kommenden Jahren ihren Weg in unserem Verein gehen.“Gestern, 19:00 Uhr