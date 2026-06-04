U19 des SV Eichede ist vorzeitig Meister der Oberliga

Trainer Martin Steinbek (Mitte) jubelte im Mannschaftskreis an der Seite der Co-Trainer Max Nolle (l.) und Willi Loss (r.). – Foto: SV Eichede

Rote Rauchschwaden zogen über den Platz, während sich Spieler und Trainer freudestrahlend in die Arme fielen: Die U19 des SV Eichede hat am Mittwochabend die Meisterschaft in der Oberliga Schleswig-Holstein perfekt gemacht. Vor einer lautstarken Kulisse im Ernst-Wagener-Stadion feierten die Stormarner einen souveränen 5:0-Erfolg über die SpVg Eidertal Molfsee. Durch diesen Kantersieg steht das Team bereits einen Spieltag vor dem Saisonende uneinholbar an der Tabellenspitze. Trainer Martin Steinbek gelang mit seiner Mannschaft damit ein historischer Erfolg: die zweite Landesmeisterschaft in Folge.

Die Eicheder Nachwuchskicker fackelten nicht lange und sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Anton Sperhake eröffnete bereits in der 8. Spielminute den Torreigen, ehe Timm Keller nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte (11.).

Noch vor der Pause schraubte Carlo Meinert das Ergebnis auf 3:0 hoch (36.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte Lennard Maschmann mit dem 4:0 für die endgültige Entscheidung (47.), bevor erneut Meinert mit seinem zweiten Treffer des Abends den 5:0-Endstand markierte (81.).

Eine eingeschworene Gemeinschaft schreibt Vereinsgeschichte

Für den Nachwuchstrainer Martin Steinbek und seine Schützlinge ist dieser Titel etwas ganz Besonderes. In der vergangenen Saison hatte Steinbek mit exakt diesem Kern der Mannschaft noch die Oberliga-Meisterschaft der B-Junioren gefeiert. Nun gelang es den Rot-Weißen, denselben Titel auf Anhieb in der höheren Altersklasse der A-Junioren zu gewinnen – und das, obwohl das Team fast ausschließlich aus Spielern des jüngeren Jahrgangs besteht.

Entsprechend stolz zeigte sich der Meistertrainer nach dem Abpfiff:

„Es freut mich riesig, dass die Mannschaft über so einen langen Zeitraum so konstant gespielt hat. Die Jungs waren so fokussiert und haben sich diesen Titel mehr als verdient. Für mich ist besonders, dass es wirklich ein Erfolg der Mannschaft ist.“

Wie dominant die Eicheder durch die Saison marschierten, zeigt ein Blick auf die nackten Zahlen. Schon die Vorrunde schloss das Team mit überragenden 31 Punkten aus elf Spielen auf dem ersten Rang ab. In der entscheidenden Hauptrunde setzte die SVE-U19 noch einen drauf: Alle bisherigen zehn Partien wurden gewonnen, bei einem fulminanten Torverhältnis von 39:5 Treffern. Den Meilenstein zum Titel legte die Mannschaft Ende Mai, als sie den direkten Konkurrenten FC Kilia Kiel in einem denkwürdigen Spitzenspiel mit 4:1 in die Schranken wies.