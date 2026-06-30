U19 des SV Budberg erlebt Dämpfer in der Niederrheinliga-Quali

Bei glühender Hitze und Temperaturen von über 30 Grad hat die A-Jugend des SV Budberg am Sonntag in der zweiten Gruppenpartie der Qualifikation zur Niederrheinliga nach dem 6:5-Auftaktsieg in Klosterhardt einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Der Tabellenzweite der Grenzlandliga unterlag dem Niederrheinligisten VfB Hilden vor 150 Zuschauern auf heimischer Anlage deutlich mit 0:4 (0:1).
In der Anfangsphase entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Budberg erwischte einen ordentlichen Start und setzte immer wieder Nadelstiche. Die erstbeste Gelegenheit vergab Goalgetter Luka Floten frei vor dem Tor des unsicher wirkenden Hildener Schlussmannes.
Nach der ersten Trinkpause häuften sich die Möglichkeiten für den SVB. Erst verzog Artin Luma nach einem Vorstoß über die linke Seite knapp, anschließend verpasste Ben Henne nach Vorlage von Floten aus aussichtsreicher Position das erste Tor. Mit dem Halbzeitpfiff fiel dann jedoch der erste Gegentreffer zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Nach einem langen Ball setzte sich der spielstarke Adrian Schmidt an der Grundlinie durch und traf aus spitzem Winkel zur bis dahin schmeichelhaften Gästeführung.
„Wir müssen ganz klar selbst in Führung gehen“, ärgerte sich Trainer Nils Ahrens nach dem Schlusspfiff über den Nackenschlag, der die Partie auf den Kopf stellte. Nach dem Seitenwechsel machte sich der enorme Kraftaufwand der ersten 45 Minuten bemerkbar. Budberg wirkte zunehmend platt, trat zu halbherzig auf und hatte deutlich mehr mit den extremen Bedingungen zu kämpfen als die Hildener. Die Wechsel verpufften, die Körpersprache litt und in den Zweikämpfen fehlte die letzte Konsequenz.
Der VfB erspielte sich dagegen ein klares Chancenplus. Ein Traumtor von Innenverteidiger John Remih aus rund 16 Metern ins rechte obere Eck sorgte für das 2:0 (54.), ehe die Gäste wenig später durch Gianluca Dominguez noch den Pfosten trafen. Budberg agierte offensiv zu harm- und ideenlos, die Abstände waren zu groß. Die Ahrens-Elf kam kaum noch zu klaren Abschlüssen.
Spätestens mit dem starken Eins-gegen-eins von Mohammed Kihel in der 79. Minute und dem daraus resultierenden 3:0 war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte erneut Matchwinner Schmidt (90.+2), während die Gastgeber dem hohen Tempo endgültig Tribut zollen mussten. Ahrens musste zugeben, dass die Hitze durchaus ein Faktor war. „Das 2:0 hat dann zusätzlich wehgetan. Da war die Messe gelesen. Wir wollten kämpferisch auftreten. Das ist uns leider nicht komplett gelungen“, erklärte der Coach voller Ernüchterung.
Flügelflitzer Buhari Gariba, der in der vergangenen Saison unter Tim Wilke sogar zu einem Landesliga-Einsatz kam, gehört bereits nicht mehr zum Kader. Er wechselt bekanntlich zum TuS Xanten in die Bezirksliga. Unter den Zuschauern befanden sich zudem mehrere Spieler der ersten Mannschaft, darunter Jeremy Umberg, Laurin Severith und Tim Beerenberg.
In Gruppe 3 hat sich die Ausgangslage für die Budberger nun verschlechtert. Durch das Klever Remis gegen Klosterhardt belegt der SVB hinter den punktgleichen Hildenern mit drei Zählern Rang drei vor den Oberhausenern (ein Zähler). Der Klever Nachwuchs führt die Tabelle mit vier Punkten an. Alle vier Gruppensieger sowie der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die Niederrheinliga. Die zweit- und drittbesten Zweiten müssen in ein Entscheidungsspiel. Durch die deutliche Niederlage haben die Schwarz-Weißen zudem in Sachen Torverhältnis eingebüßt.
Am Sonntag, 4. Juli, um 11 Uhr wartet mit dem 1. FC Kleve ebenfalls zu Hause die nächste Herausforderung. Die Mannschaften kennen sich bereits aus dem Ligabetrieb – beide Teams konnten jeweils ein Duell für sich entscheiden. „Wir müssen nächste Woche ein ganz anderes Gesicht zeigen. Es kann ein Endspiel werden. Wir wissen aber auch, dass wir in der Underdog-Rolle sind“, betont Ahrens in der Hoffnung auf den Wiederaufstieg. Er erwartet ein völlig offenes Spiel.
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