U19 des SV Budberg erlebt Dämpfer in der Niederrheinliga-Quali

Flügelflitzer Buhari Gariba, der in der vergangenen Saison unter Tim Wilke sogar zu einem Landesliga-Einsatz kam, gehört bereits nicht mehr zum Kader. Er wechselt bekanntlich zum TuS Xanten in die Bezirksliga. Unter den Zuschauern befanden sich zudem mehrere Spieler der ersten Mannschaft, darunter Jeremy Umberg, Laurin Severith und Tim Beerenberg.

In Gruppe 3 hat sich die Ausgangslage für die Budberger nun verschlechtert. Durch das Klever Remis gegen Klosterhardt belegt der SVB hinter den punktgleichen Hildenern mit drei Zählern Rang drei vor den Oberhausenern (ein Zähler). Der Klever Nachwuchs führt die Tabelle mit vier Punkten an. Alle vier Gruppensieger sowie der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die Niederrheinliga. Die zweit- und drittbesten Zweiten müssen in ein Entscheidungsspiel. Durch die deutliche Niederlage haben die Schwarz-Weißen zudem in Sachen Torverhältnis eingebüßt.

Nächsten Sonntag Endspiel gegen 1. FC Kleve