U19 des Sportclubs machen in Düsseldorf alles klar, KFC auf gutem Weg Mit einem souveränen Erfolg beim DSC 99 steht das Team von Coach Jonas Schüler schon vorzeitig als Gruppensieger fest. Dieses Ziel haben auch die Uerdinger Talente nach ihrem Sieg beim SSV Bergisch Born vor Augen. von RP / Werner Fuck · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Ergebnisse vom Wochenende. – Foto: Andreas Bornewasser

Die A-Junioren des SC St. Tönis spielen auch in der nächsten Saison in der Niederrheinliga. Nach dem 4:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Mönchengladbach gewannen die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler in der Gruppe 1 beim DSC 99 Düsseldorf, dem Vizemeister der Rhein-Ruhr-Liga, bei brütender Hitze mit 3:0 (1:0).

Die blütenweiße Zwischenbilanz nach nur zwei Partien lautet deshalb: sechs Punkte, 7:0 Tore - und uneinholbar an der Tabellenspitze. Das liegt auch daran, dass nur noch die Mönchengladbacher nach Punkten mit dem SC gleichziehen können, nach dem deutlichen 0:4 im direkten Vergleich aber klar das Nachsehen haben. Der 1. FC hatte sich mit 3:0 gegen die Spielvereinigung Schonnebeck behauptet. St. Tönis bleibt auch in Unterzahl souverän Auf Zuspiel von Henryk Dudek sorgte Valdrin Jashari, nachdem er noch den Düsseldorfer Keeper umkurvt hatte, für die Führung (18.). Diese hatte zuvor schon Krijeti Mark Biba auf dem Fuß. Danach stand zweimal Francisco Javier Arias-Ruiz vom Sportclub im Mittelpunkt. Doch einmal scheiterte er am Torwart und später am Pfosten. Die Gastgeber kamen im ersten Durchgang über vielversprechende Ansätze nicht hinaus.

Per Kopf stellte Josiah Opoku Donkor nach dem Seitenwechsel dann auf 2:0 (57.). Die Flanke war von Joannis Iliadis gekommen, der später nach einem Pressschlag mit einem DSC-Akteur zur allgemeinen Überraschung die Gelb-Rote Karte gezeigt bekam (69.). Aber trotz Unterzahl erzielte Georgios Svoronos noch den dritten SC-Treffer (86.). Erst danach konnte SC-Schlussmann Janne Meurer mal sein Können aufblitzen lassen. KFC Uerdingen gewinnt in Bergisch Born In der Gruppe 4 gewann unterdessen der KFC Uerdingen beim SSV Bergisch Born durch einen Treffer von Treshaun Henry Reuter mit 1:0. KFC-Spieler Chmia Amirat Ali sah in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot. Doch auch beim Uerdinger Nachwuchs spricht einiges dafür, dass Coach Christian Höfer, der bekanntlich als Co-Trainer zum Oberliga-Team wechselt, seinem Nachfolger Kai Schwertfeger eine Mannschaft hinterlässt, die in der Niederrheinliga kickt. Im zweiten Spiel dieser Gruppe gewann der SC Velbert durch ein Tor kurz nach der Halbzeit beim BV 04 Düsseldorf mit 1:0.