U19 des SC St. Tönis tut sich beim Schlusslicht schwer

Auch beim noch sieglosen Schlusslicht FSV Duisburg taten sich in der Niederrheinliga die A-Junioren des SC St. Tönis schwer, kamen aber durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg dennoch zu den wichtigen, und auch eingeplanten drei Punkten. Für den einzigen Treffer sorgte der aus Aachen gekommene Neuzugang Sam Sylvain Hobert kurz vor dem Seitenwechsel. Weil später nicht nachgelegt wurde – Möglichkeiten dazu gab es genug –, blieb die Begegnung spannend bis zum Abpfiff.
Nicht belohnen konnte sich hingegen der Nachwuchs des KFC Uerdingen, der trotz einer engagierten Vorstellung beim Tabellenvierten, den Sportfreunden Baumberg, der kommenden Sonntag in St. Tönis gastiert, mit 0:1 (0:0) unterlag. Für das Tor des Tages in einer überaus fairen Auseinandersetzung zeichnete hier Sabin Haddad verantwortlich (54.). Mehrere gute Chancen, um in Führung zu gehen beziehungsweise später auszugleichen, ließen die Mannen um Kapitän Mustafa Doganci ungenutzt.
Leichte Enttäuschung bei den bisher so starken C-Junioren des SC St. Tönis. Sie kamen gegen die bisher noch punktlose SVG Neuss-Weissenberg, die durch Geoffrey Imoijezo in Führung ging (13.), nur zu einem 1:1 (1:1). Für den Ausgleich sorgte Adam Eric Pickett durch sein viertes Saisontor (28.).
Für eine faustdicke Überraschung sorgte dagegen der SC Krefeld. Die Schützlinge von Trainer Roman Esser „entzauberten“ den bis dahin noch ungeschlagenen 1. FC Mönchengladbach, wodurch nach sechs Spielen nur noch der VfB Hilden eine weiße West hat, mit 3:1 (1:1). Zwar zog der Favorit am Löschenhofweg durch Ben Rademachers schnell nach vorne (8.), aber Adin Smajlovic (21.), Max Achterberg (52.) und Prince-Chinecherem Isaac (62.) drehten den Spieß um. Für Letzteren war es der fünfte Treffer in dieser Spielzeit. Ganz wichtig für den späteren Erfolg war, dass die SC-Defensive den Mönchengladbacher Goalgetter Lionel Mardedaj, bisher sieben Mal erfolgreich, ausschaltete.