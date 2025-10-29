 2025-10-28T14:00:10.282Z

Die C-Junioren des SC St. Tönis spielen unenschieden gegen Neuss.
Die C-Junioren des SC St. Tönis spielen unenschieden gegen Neuss. – Foto: Jens Terhardt

U19 des SC St. Tönis tut sich beim Schlusslicht schwer

Der Nachwuchs des KFC Uerdingen vergibt gegen Baumberg viele Chancen und unterliegt am Ende knapp. C-Junioren des SC Krefeld sorgen für Überraschung.

Auch beim noch sieglosen Schlusslicht FSV Duisburg taten sich in der Niederrheinliga die A-Junioren des SC St. Tönis schwer, kamen aber durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg dennoch zu den wichtigen, und auch eingeplanten drei Punkten. Für den einzigen Treffer sorgte der aus Aachen gekommene Neuzugang Sam Sylvain Hobert kurz vor dem Seitenwechsel. Weil später nicht nachgelegt wurde – Möglichkeiten dazu gab es genug –, blieb die Begegnung spannend bis zum Abpfiff.

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
1
Abpfiff

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
1
0
Abpfiff

Nicht belohnen konnte sich hingegen der Nachwuchs des KFC Uerdingen, der trotz einer engagierten Vorstellung beim Tabellenvierten, den Sportfreunden Baumberg, der kommenden Sonntag in St. Tönis gastiert, mit 0:1 (0:0) unterlag. Für das Tor des Tages in einer überaus fairen Auseinandersetzung zeichnete hier Sabin Haddad verantwortlich (54.). Mehrere gute Chancen, um in Führung zu gehen beziehungsweise später auszugleichen, ließen die Mannen um Kapitän Mustafa Doganci ungenutzt.

SC Krefeld sorgt für Überraschung

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
1

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
SC Krefeld 05
SC Krefeld 05SC Krefeld
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
3
1
Abpfiff

Leichte Enttäuschung bei den bisher so starken C-Junioren des SC St. Tönis. Sie kamen gegen die bisher noch punktlose SVG Neuss-Weissenberg, die durch Geoffrey Imoijezo in Führung ging (13.), nur zu einem 1:1 (1:1). Für den Ausgleich sorgte Adam Eric Pickett durch sein viertes Saisontor (28.).

Für eine faustdicke Überraschung sorgte dagegen der SC Krefeld. Die Schützlinge von Trainer Roman Esser „entzauberten“ den bis dahin noch ungeschlagenen 1. FC Mönchengladbach, wodurch nach sechs Spielen nur noch der VfB Hilden eine weiße West hat, mit 3:1 (1:1). Zwar zog der Favorit am Löschenhofweg durch Ben Rademachers schnell nach vorne (8.), aber Adin Smajlovic (21.), Max Achterberg (52.) und Prince-Chinecherem Isaac (62.) drehten den Spieß um. Für Letzteren war es der fünfte Treffer in dieser Spielzeit. Ganz wichtig für den späteren Erfolg war, dass die SC-Defensive den Mönchengladbacher Goalgetter Lionel Mardedaj, bisher sieben Mal erfolgreich, ausschaltete.

