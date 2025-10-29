U19 des SC St. Tönis tut sich beim Schlusslicht schwer

Für eine faustdicke Überraschung sorgte dagegen der SC Krefeld. Die Schützlinge von Trainer Roman Esser „entzauberten“ den bis dahin noch ungeschlagenen 1. FC Mönchengladbach, wodurch nach sechs Spielen nur noch der VfB Hilden eine weiße West hat, mit 3:1 (1:1). Zwar zog der Favorit am Löschenhofweg durch Ben Rademachers schnell nach vorne (8.), aber Adin Smajlovic (21.), Max Achterberg (52.) und Prince-Chinecherem Isaac (62.) drehten den Spieß um. Für Letzteren war es der fünfte Treffer in dieser Spielzeit. Ganz wichtig für den späteren Erfolg war, dass die SC-Defensive den Mönchengladbacher Goalgetter Lionel Mardedaj, bisher sieben Mal erfolgreich, ausschaltete.