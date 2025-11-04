U19 des SC St. Tönis treten auf der Stelle – KFC unterliegt Ratingen

Nächsten Sonntag, am zehnten Spieltag, fahren die St. Töniser dann zu Ratingen 04/19. Und wie gut die drauf sind, bekam ganz aktuell der KFC Uerdingen zu spüren. Der verlor gegen die „Dumeklemmer“ sein Heimspiel nach einer Steigerung der Gäste im zweiten Abschnitt noch deutlich mit 0:3 (0:0). Bouassaria (52.), Rauschtenberger (56.) und Yakhyaev (77.) sorgten dafür. Allerdings hätte die Partie auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können, wenn die Truppe von Trainer Yannik Nawrocki, für die kommenden Sonntag beim Abstiegskandidaten VfL Rhede Wiedergutmachung angesagt ist, bis zum ersten Rückstand ihre Chancen zu einer eventuellen Führung genutzt hätte.

Nawrocki sagte später zur Begegnung: „Die erste Halbzeit war mit Abstand das Beste, was wir bisher gespielt haben. Aber ganz simpel ist auch, dass wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt haben. In der zweiten Hälfte haben wir dann ein Stück weit die Ordnung verloren und die Disziplin gegen den Ball hat nachgelassen. Und solche Dinge werden von einem Gegner dieses Kalibers bestraft.“

Spielfrei waren am Wochenende die C-Junioren, weil sie nur in einer Zwölfer-Gruppe spielen. Weiter geht es für sie am kommenden Samstag. Da müssen die Krefelder zum noch punktlosen Vorletzten FC Kray und sollten gefälligst den nächsten Dreier einfahren. Einen ganz dicken Brocken vor der Brust haben die C-Junioren des SC St. Tönis. Sie müssen zum Tabellenzweiten 1. FC Mönchengladbach – und das als krasser Außenseiter.