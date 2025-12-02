U19 des SC St. Tönis geht mit schlechter Laune in die Winterpause

Das passt wie die Faust aufs Auge zum bisherigen Saisonverlauf der A-Junioren des SC St. Tönis in der Niederrheinliga. Sie verloren das letzte Spiel der Hinrunde, das auch gleichzeitig das letzte in diesem Jahr war, gegen den VfB Hilden, der mit einer 0:6-Packung aus der Vorwoche gegen den KFC Uerdingen an die Gelderner Straße angereist war, mit 0:1 (0:1).
Damit ist das zuletzt leicht sprießende Pflänzchen Hoffnung schon wieder abrupt verdorrt. Mit dem Halbzeitpfiff sorgte Nils Seidler für den einzigen Treffer. Die St. Töniser Offensive ließ alle Wünsche offen. Da nutzte es auch wenig, dass Trainer Jonas Schüler mit vier Spielerwechseln zwischen der 55. und 67. Minute für neuen Schwung sorgen wollte. Eine Viertelstunde vor Schluss folgte dann der Fünfte. Einziger Trost vor dem Rückrundenauftakt am 1. Februar 2026: Mit Platz zehn liegt die Truppe noch, wenn auch nur hauchdünn, über dem Strich.
Lange Gesichter gab es unterdessen auch beim KFC Uerdingen. Das Gebot der Stunde lautete, nach dem Dreier von vor acht Tagen, nachzulegen. Aber es blieb bei dem frommen Wunsch und der Schuss ging nach hinten los. Gegen die SG Essen-Schönebeck gab es eine 2:3 (1:2)-Niederlage, wodurch man vor der Winterpause auf Platz zwölf abrutschte. Zweimal konnten für die Blau-Roten Semjon Etienne Sarpong (28.) und Kaan Kocak (59., Elfmeter) die Rückstände noch ausgleichen, was aber im Endeffekt nicht langte. In der Nachspielzeit gab es hüben wie drüben noch Rot.
Torflaute war auch bei den C-Junioren des SC St. Tönis gegen den TSV Meerbusch angesagt. Deshalb stand es am Ende auch 0:0, was sich in den beiden letzten Begegnungen dieses Jahres in Reuschenberg und Süchteln aber wieder ändern muss. Andererseits ist Platz fünf, auf den zurückgefallen wurde, für einen Neuling immer noch eine mehr als respektable Zwischenbilanz.
Viel besser machte es der immer besser in Schwung kommende SC Krefeld. Er bezwang den TuS Reuschenberg in einer gutklassigen Partie mit 4:2 (2:1). Überragender Akteur dabei der dreifache Vollstrecker Prince-Chinecherem Issac mit drei Treffern (20./22./48.). Er schraubte dadurch sein Saisonkonto auf schon neun Tore hoch. Din Kovac zeichnete für den vierten SC-Einschuss verantwortlich (53.).