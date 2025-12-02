U19 des SC St. Tönis geht mit schlechter Laune in die Winterpause

Lange Gesichter gab es unterdessen auch beim KFC Uerdingen. Das Gebot der Stunde lautete, nach dem Dreier von vor acht Tagen, nachzulegen. Aber es blieb bei dem frommen Wunsch und der Schuss ging nach hinten los. Gegen die SG Essen-Schönebeck gab es eine 2:3 (1:2)-Niederlage, wodurch man vor der Winterpause auf Platz zwölf abrutschte. Zweimal konnten für die Blau-Roten Semjon Etienne Sarpong (28.) und Kaan Kocak (59., Elfmeter) die Rückstände noch ausgleichen, was aber im Endeffekt nicht langte. In der Nachspielzeit gab es hüben wie drüben noch Rot.

Torflaute war auch bei den C-Junioren des SC St. Tönis gegen den TSV Meerbusch angesagt. Deshalb stand es am Ende auch 0:0, was sich in den beiden letzten Begegnungen dieses Jahres in Reuschenberg und Süchteln aber wieder ändern muss. Andererseits ist Platz fünf, auf den zurückgefallen wurde, für einen Neuling immer noch eine mehr als respektable Zwischenbilanz.