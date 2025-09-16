U19 des KFC zeigt gegen Meerbusch richtige Reaktion

Die U19 des KFC Uerdingen gewinnt. – Foto: Jochen Classen

Tolle Reaktion der A-Junioren des KFC Uerdingen in der Niederrheinliga. Der Aufsteiger präsentierte sich am zweiten Spieltag von der vorwöchigen 0:5-Packung in Wuppertal bestens erholt und besiegte den TSV Meerbusch überraschend mit 2:1 (0:0). Dabei zogen die Gäste zwar durch Dian Bilali in Front (58.), doch Levis Kasela Mbona (73.) und Nikita Slavytskyi (89.) drehten sehr zur Freude von Coach Yannik Nawrocki die Partie noch. Fraglos auch begünstigt durch eine frühe Gelb-Rote-Karte gegen den Vorjahresabsteiger (38.).

Nächster Paukenschlag durch die C-Junioren des SC. Der Neuling, der die Liga ganz schön aufmischt, gewann nach dem Sieg vor acht Tagen gegen den ASV Einigkeit Süchteln nun bei der SSVg Velbert mit 1:0 (0:0). Wieder lieferte sie dabei eine starke Defensivleistung ab. Das Tor des Tages erzielte Jay Iqbal (54.). Nächsten Samstag wird das Team von Trainer Luca Esposito auf Herz und Nieren geprüft, denn ETB SW Essen, ein Titelfavorit, kommt in den Yayla-Sportpark.