Allgemeines
Die U19 des KFC Uerdingen gewinnt.
Die U19 des KFC Uerdingen gewinnt. – Foto: Jochen Classen

U19 des KFC zeigt gegen Meerbusch richtige Reaktion

So schlugen sich die Krefelder Teams in der Niederrheinliga.

Tolle Reaktion der A-Junioren des KFC Uerdingen in der Niederrheinliga. Der Aufsteiger präsentierte sich am zweiten Spieltag von der vorwöchigen 0:5-Packung in Wuppertal bestens erholt und besiegte den TSV Meerbusch überraschend mit 2:1 (0:0). Dabei zogen die Gäste zwar durch Dian Bilali in Front (58.), doch Levis Kasela Mbona (73.) und Nikita Slavytskyi (89.) drehten sehr zur Freude von Coach Yannik Nawrocki die Partie noch. Fraglos auch begünstigt durch eine frühe Gelb-Rote-Karte gegen den Vorjahresabsteiger (38.).

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
2
1
Abpfiff

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
2
2
Abpfiff
+Video

Noch längst nicht nach Wunsch läuft es dagegen weiter bei den A-Junioren des SC St. Tönis. Nach der unplanmäßigen Schlappe vergangenen Sonntag in Essen-Schönebeck langte es dieses Mal für die Schützlinge von Jonas Schüler gegen den Wuppertaler SV nur zu einem 2:2 (1:2). Zweimal legten dabei die Gäste durch Giulio Federico (21.) und Nick Scharwächter vor (32.), aber Sam Sylvain Hobert (29.) und Lenni Castrop (85.) egalisierten jeweils wieder.

Sa., 13.09.2025, 11:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
1
Abpfiff
+Video

Nächster Paukenschlag durch die C-Junioren des SC. Der Neuling, der die Liga ganz schön aufmischt, gewann nach dem Sieg vor acht Tagen gegen den ASV Einigkeit Süchteln nun bei der SSVg Velbert mit 1:0 (0:0). Wieder lieferte sie dabei eine starke Defensivleistung ab. Das Tor des Tages erzielte Jay Iqbal (54.). Nächsten Samstag wird das Team von Trainer Luca Esposito auf Herz und Nieren geprüft, denn ETB SW Essen, ein Titelfavorit, kommt in den Yayla-Sportpark.

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SC Krefeld 05
SC Krefeld 05SC Krefeld
2
0
Abpfiff

Weniger gut läuft es dagegen bei den in den vergangenen Jahren recht erfolgsverwöhnten C-Junioren des SC Krefeld. Nach dem Remis gegen Velbert gab es nun beim ETB SW Essen, weil die Offensive ihre Möglichkeiten nicht nutzte, eine verdiente 0:2 (0:1)-Niederlage. Nächsten Samstag beim Schlusslicht TSV Ronsdorf, bisher mit 0:6 und 1:8 chancenlos, muss es unbedingt den ersten Sieg geben.

