U19 des KFC Uerdingen landet deutlichen Coup in Hilden

Eine Ausrufezeichen, mit dem nicht zu rechnen war, setzten in der Niederrheinliga die A-Junioren des KFC Uerdingen. Die Schützlinge von Trainer Yannik Nawrocki gewannen beim VfB Hilden, einem Kontrahenten im Kampf um die Relegationsplätze mit 6:0 (0:0). Nach so einem Kantersieg hatte es trotz passabel geführter erster Hälfte allerdings nicht ausgesehen. Doch in den zweiten 45 Minuten agierte der KFC, nach der schnellen Führung von Kaan Kocak direkt nach der Pause (48.), wie aus einem Guss, spielten sich förmlich in einen Rausch und machten das halbe Dutzend voll. Dafür verantwortlich waren Nikita Slavytskyi (55./81.), Semjon Etienne Sarpong (69.), Andrey Voronin (82.) und Timo Schüren (87.).

Ebenfalls gut aus der Affäre zog sich der SC St. Tönis bei der SG Unterrath. Dennoch stand beim Klassenprimus beim Abpfiff eine 1:3 (0:1)-Niederlage zu Buche. Diese entsprach aber nicht dem Verlauf in der HR-Schrott-Arena am Franz-Rennefeld-Weg und war alles in allem eher unglücklich. Vor allen Dingen nach dem längst überfälligen Ausgleich durch Steve Wafo Dzoupiap (76.) schien eine Überraschung greifbar nahe. Aber der abgeklärt agierende Tabellenführer, der nach 19 Minuten nach vorne gezogen war, blieb cool und packte noch zwei Treffer drauf (80./87.).

C-Jugend des SC Krefeld überzeugt

Frohe Kunde von den C-Junioren des SC Krefeld. Sie gewannen beim TSV Meerbusch durch Tore von Max Achterberg (17.) und Hamza Alhajji in der Nachspielzeit mit 2:0 (1:0) und hielten diesen auf Distanz. Allerdings war es schon ein hartes Stück Arbeit, ehe dieser wichtige Erfolg unter Dach und Fach war.

Neun Siege in neun Spielen. So lautet die makellose Zwischenbilanz von Tabellenführer VfB Hilden, der auch der SC St. Tönis nichts anhaben konnte. Er verlor an der Hoffeldstraße trotz Führung von Lui Schuster (14.) mit 1:3 (1:3). Aber innerhalb von neun Minuten drehten danach die Hildener durch Tim Woitassek (24./32.) und Nikita Baron (26.) die Partie, wobei es dabei auch blieb. Aufsteiger SC St. Tönis fiel durch die zweite Saisonniederlage zwar um einen Platz von vier auf fünf, hat aber weiterhin acht Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz.