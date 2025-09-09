U19 des KFC Uerdingen kommt unter die Räder

Katastrophenstart der Kempen-Krefelder A-Junioren-Teams in der Niederrheinliga. Für den favorisierten SC St. Tönis gab es im Auftaktspiel bei der SG Essen-Schönebeck, die sicherlich nicht zur Elite der Liga gehört, eine 0:2 (0:1)-Niederlage und Neuling KFC Uerdingen bekam beim Wuppertaler SV mit 0:5 (0:2) das Fell mächtig über die Ohren gezogen. Dabei versagten vor allen Dingen, wie es die Resultate auch vermuten lassen, die Offensiven. Außerdem kassierten die Uerdinger gleich drei Rote Karten (69./70./80.).

Melvin Omeragic erzielte beide Tore der Schönebecker (9./71.), die vor allen Dingen bis zu ihrem zweiten Treffer mächtig unter Druck standen. Aber die St. Töniser ließen beste Möglichkeiten liegen. Für die Wuppertaler trafen Amel Dzafic (9.), Giulio Frederico (43.), Benjamin Otto (65./84.) und Nick Scharwächter (88.).

Nur zu einem 1:1 (1:0) langte es für die C-Junioren des SC Krefeld gegen die SSVg Velbert. Dabei gelang Kenan Köglü die Führung, die die Gäste aus dem Bergischen in der 41. Minute egalisierten. Wie das Ergebnis allerdings genau einzuordnen ist, werden erst die nächsten Aufgaben zeigen. Zu diesem frühen Saisonzeitpunkt wäre jegliche Prognose fehl am Platz.

Einen Einstand nach Maß feierten dagegen die C-Junioren des SC St. Tönis. Der Aufsteiger gewann durch einen Treffer von Adam Eric Pickett in der Nachspielzeit gegen die AS Einigkeit Süchteln mit 2:1 (1:0). Pickett hatte auch schon das Führungstor erzielt (31.), welches die Süchtelner durch Timo Gerahrds egalisierten (55.). Der Erfolg des Teams von Trainer Luca Esposito ist umso höher zu bewerten, kam er doch zustande, obwohl Mertkan Korkmaz schon früh mit einer Gelb-Roten-Karte vom Platz flog (31.). Bei ihm wurde nach Abschaffung der Fünf-Minuten-Zeitstrafe die neue Regel angewendet. Kommende Woche bei der Partie in Velbert ist er aber, weil die Bestrafung ja keine automatische Sperre nach sich zieht, wieder dabei.