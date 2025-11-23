U19 des JFV Biber steigt in die Niedersachsenliga auf

– Foto: JFV Biber

Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte der JFV Biber am Samstag in Ahlerstedt. Ein torloses Remis gegen den JFV A/O/B/H/H II reichte im entscheidenden Relegationsspiel für den Aufstieg in die U19 Niedersachsenliga.

In der Landesliga belegte der JFV Biber zum Abschluss der Hinrunde den zweiten Platz und bekam die Chance in zwei Relegationsspielen den Aufstieg in die höchste niedersächsische Klasse einzutüten. Gegner war der Vizemeister der Staffel 1, die zweite Mannschaft des JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Heeslingen/Harsefeld, deren erste Mannschaft sogar in der Regionalliga aufläuft.

„Uns war klar, dass es zwei intensive Spiele gegen einen starken Gegner sein werden. Gerade im Hinspiel haben wir richtig gut gekämpft und auch fußballerisch überzeugt, sodass wir dann heute mit einem Vorsprung und viel Selbstbewusstein in das Spiel gehen konnten“, berichtet JFV-Coach Niels Bardenhagen, der die Mannschaft vor 1,5 Jahren von Lutz Schäffner und Ulli Toerk übernahm Das Hinspiel vor einer Woche in Frelsdorf gewann das Team aus der Gemeinde Beverstedt mit 2:0 durch Tore von Felix Werner und Joris Schäffner.

"Hatten richtig Lust zu verteidigen" Der erste Durchgang im entscheidenden zweiten Relegationsspiel war ausgeglichen, nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren zwar mehr Spielanteile, doch die Biber hatten „richtig Lust zu verteidigen“ und konnten die Angriffsbemühungen des Gegners zumeist zunichte machen.

„Ich hatte den Eindruck, dass wir es unterm Strich ein bisschen mehr wollten. Kompliment an jeden einzelnen Spieler aus der Mannschaft. Das ist der Lohn dafür, dass die Jungs über die Jahre zusammengeblieben sind. Wir feuen uns jetzt auf das spannende, aber auch anstrengende Projekt Niedersachsenliga“, so Bardenhagen.