U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen trifft im Pokalfinale auf Wolfsburg

Damals verlor der JFV nach einer großen Leistung mit 1:3. „Wir wissen, was uns erwartet“, so Lakämper. „Schade, dass das Finale in Barsinghausen ausgetragen wird. Aber wir hoffen trotzdem, dass uns zahlreiche Fans unterstützen werden.“ Möglicherweise mit dabei sind wieder Tjark Dörr und Phillip Wilkens. „Ich hoffe, dass wir sie beide bis dahin fit kriegen. Ich würde es beiden gönnen, wenn sie am Ende ihrer JFV-Zeit nochmals in einem so großen Spiel auflaufen könnten“, so der JFV-Trainer.

Einen großen Anteil am Erreichen des Finals hatte der Hepstedter Laurens Otten, der beim Viertelfinalsieg gegen Hannover 96 das entscheidende Tor schoss. „Nach der turbulenten und teilweise schwierigen Saison ist es für uns alle ein schöner Abschluss“, so Otten. „Ich denke, wir haben uns das Endspiel als Mannschaft auch verdient, weil wir immer zusammen gehalten haben.“