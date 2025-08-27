U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen schlägt Ramelsloh im Elfmeterschießen

Das war knapp. Gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Außenseiter taten sich die Gäste in diesen 90 Minuten sehr schwer. "Der Gegner hat sich hinten reingestellt, und wir haben uns leider kaum Chancen erspielen können", so Nico Speer, Co-Trainer des JFV.

Nach einem Zuspiel von Lenn Pauly erzielt Fabian Meyer das 1:0

Dennoch gingen die Gäste in Führung. Nach einem Zuspiel von Lenn Pauly erzielte Fabian Meyer das 1:0 für das Team von Trainer Matthias Stemmann. Doch bereits im Gegenzug glichen die Gastgeber nach einem JFV-Defensivfehler aus.

Der Regionalligist tat sich auch in der zweiten Hälfte sehr schwer. Am Ende schien aber doch noch alles gut zu werden, denn acht Minuten vor Schluss traf Terrel Osarobo Ehigie zum 2:1 für den JFV.

Kurz vor Schluss gleich Landesligist MTV Ramelsloh doch noch einmal aus

Das sollte es doch gewesen sein für den Favoriten? Nein, denn kurz vor Schluss glich der Landesligist, der einen großen, großen Kampf zeigte, erneut aus.

Das folgende Elfmeterschießen wurde überschattet von üblen Beleidigungen gegen die JFV-Spieler. "Das ist so schade. Die Heim-Fans haben eine so tolle Stimmung hier gemacht und dann machen drei, vier - mit Verlaub - Idioten alles kaputt", so Speer zur ZEVENER ZEITUNG. Für A/O/B/H/Heeslingen trafen Laurens Otten, Anton Beer, Lenn Pauly, Fabian Meyer und Thees Borstelmann trafen. Torhüter Laurin Peschlow hielt schließlich den entscheidenden Ball fest.

Bereits am Samstag geht es für die U19 in der Regionalliga weiter. Die Mannschaft des JFV A/O/B/H/Heeslingen empfängt in Ahlerstedt den JFV Bremen (Anstoß 13.30 Uhr).