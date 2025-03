U19 des JFV A/O/B/H/H will nächsten Schritt zum Titel machen

Auf dem Weg zur Meisterschaft in der Regionalliga? Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen empfängt am Sonntag den Tabellenvierten JFV Bremen. Die Begegnung auf dem neuen Kunbstrasen in Ahlerstedt wird um 14.30 Uhr angepfiffen.

Was für besondere Wochen für das Vorzeige-Team des JFV: In der Liga führt das Team von Trainer Olaf Lakämper die Regionalliga-Tabelle mit mittlerweile fünf Punkten Vorsprung vor dem VfB Oldenburg an. Im Pokal-Halbfinale trifft das Team um Tjade Motzkus und Tjark Dörr Ende April auf den VfL Osnabrück.

Doch zuvor stehen in der Liga noch schwierige Spiele auf dem Programm, so empfängt die Mannschaft am Sonntag in Ahlerstedt den stark einzuschätzenden Tabellenvierten JFV Bremen. „Sie sind einer unserer Verfolger, haben zuletzt gute Ergebnisse eingefahren“, so Trainer Olaf Lakämper zur ZEVENER ZEITUNG.

Das gilt aber noch mehr für sein Team. Alle vier Rückrundenspiele hat der Tabellenführer nach der Winterpause gewonnen, hinzu kommt der grandiose 1:0-Pokalerfolg gegen Hannover 96. „Wir wollen unsere Serie am Sonntag fortsetzen“, sagt Lakämper, der auch gegen das Bremer Team noch auf einige Leistungsträger verzichten muss. So werden auch am Sonntag noch Torwart Tim Tempel, Kevin Müller, Clemens Bordewieck und Phillip Wilkens fehlen.