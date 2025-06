– Foto: Bea Junghans/Udo Parker

U19 des FV Biebrich 02 vor Finalhighlight Biebricher A-Junioren mit Trainerteam um Salih Dik-Fesci am Donnerstag in Hornau gegen Eintracht Frankfurt um Hessenpokalsieg Verlinkte Inhalte A-Jun.-Hessenpokal E. Frankfurt FV Biebrich Salih Dik-Fesci

Wiesbaden. Großer Tag für den FV Biebrich 02: Die A-Jugend steht im Hessenpokalfinale gegen die U19 von Eintracht Frankfurt. Am Donnerstag (15.30 Uhr, in Hornau, auch im Livestream des Wiesbadener Kurier) können die 02-Junioren eine bereits erfolgreiche Saison krönen. Denn: Der dritte Platz in der Hessenliga ist die bisher beste Platzierung in der Geschichte des Biebricher Jugendfußballs. U19-Trainer Salih Dik-Fesci begleitet diesen bei den „Blauen“ schon über mehrere Jahre, spricht über die Entwicklung junger Spieler, seine Tätigkeit bei Mainz 05 und über das Pokalfinale.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Dritter Platz ist top, das gab es noch nie für uns“, sagt Dik-Fesci. Doch die Saison kann nun noch erfolgreicher werden. Eintracht Frankfurt wartet im Finale. „Sie gehören zu den besten U19-Teams in Deutschland“, sagt der Coach der 2010 als Jugendtrainer nach Biebrich kam, nach Intermezzo beim SV Wiesbaden, bei dem er einst in der Jugend seine Schuhe schnürte, 2015 zurückkehrte, nun seit fünf Jahren die A-Jugend betreut. Zudem als Vorstandsmitglied für die Sportliche Leitung der Jugendleistungsteams verantwortlich ist.

13 Spieler des Jahrgangs 2006 rücken zu Herren auf Das Erreichen des Hessenpokalfinals – der Einzug in den DFB-Pokal ist dem Team bereits sicher – ist nur ein Beleg für das insgesamt positive Abschneiden der 02er in der abgelaufenen Saison. Ein Faktor dabei: Die Entwicklung junger Spieler, gepaart mit der Durchlässigkeit. Allein 13 Spieler aus dem Jahrgang 2006 schaffen nun den Sprung in den Herrenbereich, bestätigt Dik-Fesci. Eine Quote, die für sich spricht. Ein weiterer Meilenstein nach etlichen Spielern, die es in den Jahren zuvor schafften.