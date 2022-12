U19 des FCM sammelt wichtige Zähler: "Das gibt mental einen Schub" A-Junioren-Bundesliga +++ Mit sieben Punkten aus vier Partien hält der 1. FC Magdeburg den Anschluss

Die U 19 des 1. FC Magdeburg hat mit sieben Punkten aus den vergangenen vier Partien Kurs auf den Klassenerhalt in der Bundesliga gehalten. Ausschlaggebend für die jüngsten Erfolge war die Steigerung in einem speziellen Bereich.

„Ein Spiel, in dem es um alles oder nichts ging“: So stufte FCM-Trainer Daniel Wölfel die jüngste Aufgabe seiner U 19 in der Bundesliga Nord/Nordost ein. So gesehen haben die Magdeburger mit dem 2:1 (2:0)-Sieg am vergangenen Sonntag bei Hertha 03 Zehlendorf alles gewonnen. Damit schließen die Elbestädter das Jahr 2022 nach zwei Siegen in Folge und sieben Punkten aus den vergangenen vier Spielen auf dem 13. Tabellenplatz ab. Den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den die Zehlendorfer belegen, hat Blau-Weiß auf drei Zähler verringert. Doch nicht nur diese Tatsache macht Coach Wölfel für die am 5. Februar beginnende Rückrunde Mut, den Klassenerhalt zu schaffen.

Lernprozess:

Wölfel hat eine starke Entwicklung seines Teams in den vergangenen Wochen ausgemacht. Er spricht von einem „Lernprozess“ und davon, dass viele Spieler Zeit brauchten, um im ältesten Nachwuchs und der Bundesliga Fuß zu fassen. „Denn der Schritt von der U 17 in die U 19 ist groß, das ist in dieser Altersklasse noch mal was anderes“, betonte Wölfel. Besonders groß war der Schritt für jene Akteure, die im Vorjahr noch für die B-Junioren in der Regionalliga aufliefen. Doch nun ist sein Team in der Liga angekommen, ist sich Wölfel sicher. Die jüngsten Ergebnisse bestätigen den Coach.

Ebenbürtig:

In vielen der bisherigen elf Ligapartien duellierte sich der FCM mit seinen Gegnern auf Augenhöhe, was die knappen Ergebnisse beweisen. Doch Magdeburg setzte sich in diesen engen Partien nicht durch, weshalb sich das Punktekonto lange Zeit nicht entscheidend füllen wollte. Rückblickend hob Wölfel die Leistungen auch in diesen Partien als durchaus positiv hervor: „Auch da war nicht alles schlecht.“ Seit Anfang November nehmen die Blau-Weißen aus engen Paarungen Zählbares mit. „Wir schaffen es aktuell besser, das Matchglück auf unsere Seite zu ziehen“, meint der Coach.

Stabilität:

Sehr zufrieden ist Wölfel mit der Entwicklung in der Abwehrarbeit: „Wir haben es geschafft, uns defensiv zu steigern.“ Darin sieht der Trainer auch die Basis für die jüngsten Erfolge. In den ersten sieben Partien fing sich der FCM 20 seiner 24 Gegentreffer. „Individuelle Fehler haben uns da oft das Genick gebrochen“, blickt Wölfel zurück. Nun patzt sein Team nicht mehr so eklatant. Keinen Zweifel hatte er indes an der offensiven Stärke seiner Mannschaft.

Qualität: