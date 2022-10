U19 des FCM in der Misere: "Werden den Kopf nicht in den Sand stecken" A-Junioren-Bundesliga +++ Mit nur vier Punkten aus den ersten sechs Partien stehen die Elbestädter auf einem Abstiegsplatz

„Innerhalb von ein paar Minuten bekommen wir drei oder vier Gegentore. Das sind alles Fehler, über die ich sage: Die sind vermeidbar. Das Ergebnis ist recht deutlich.“ Daniel Wölfel fasste sich in seiner kritischen Analyse zur 0:5 (0:1)-Heimniederlage in der Bundesliga Nord/Nordost recht kurz. Viel hatte der Cheftrainer der U 19 des 1. FC Magdeburg nach der Lehrstunde gegen das Spitzenteam Hertha BSC, das nach dem Seitenwechsel lediglich acht Minuten für vier Treffer benötigte, ohnehin nicht zu sagen.

Den knappen Rückstand bog der FCM aber nicht um und fand nicht mehr in die Partie – was die Hauptstädter durch Peter Matiebel (54.), Pepe Mendes (56.), Dominik Schickersinsky (60.) und Dardai (62.) bestraften – zum schmerzvollen 0:5. Der FCM habe im Duell mit den Hauptstädtern „gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt. Das hat man in einigen Bereichen gesehen“, analysierte Wölfel, dessen Elf zumindest zwei Lichtblicke in der bisherigen Runde hatte. Sie gewann mit 6:2 gegen den FC St. Pauli und trotzte dem VfL Wolfsburg beim 2:2 nach zwei Rückständen ein Remis ab.

Es war am vergangenen Sonnabend die bereits vierte Niederlage im sechsten Saisonspiel. Die Folge: der Fall auf Abstiegsrang 14 mit bisher nur vier Zählern. „Wenn wir auf die Punkte schauen, haben wir einfach zu wenige“, bedauerte der 32-Jährige. Seiner Ansicht nach hätte sich seine Mannschaft, die noch mitten in einem Entwicklungsprozess steckt, in der bisherigen Serie den einen oder anderen Erfolg mehr verdient. Doch sie verlor ihre Spiele – teils durch eigenes Verschulden. „In Bremen verlieren wir 1:2, das darf nicht passieren“, blickte der ehemalige Akteur vom Chemnitzer FC II zurück und führte seine lange Mängelliste fort: „Gegen Kiel (4:5) haben wir die erste Halbzeit schlecht gespielt. In Meppen (0:1) haben wir die Punkte liegenlassen.“

Es ist also nicht alles defizitär bei den A-Junioren der Blau-Weißen, die mit dem Start in die neue Serie überhaupt nicht zufrieden sind. Wölfel: „Die Niederlagen waren alle – ausgenommen von Hertha – vermeidbar und unnötig. Das ist das, wenn wir auf die ersten sechs Spiele schauen.“ Doch Wölfel zeigt sich weiterhin kämpferisch. „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken“, sagte der Coach, der die A-Lizenz erworben hat. „Wir haben drei Wochen spielfrei in der Liga“, so Wölfel, dessen Team wohl in dieser Zeit zwei Testspiele absolvieren wird.

Schließlich will sie für den Liga-Alltag im Rhythmus bleiben. Auf der anderen Seite steht zudem am 19. Oktober ab 18.30 Uhr zu Hause die Zweitrunden-Partie im Sachsen-Anhalt-Pokal gegen den MSV Börde (Verbandsliga) an. Danach geht es in der A-Junioren-Bundesliga am 29. Oktober um 13 Uhr zu RB Leipzig. „Der nächste Kracher“, meint Daniel Wölfel vor dem Duell beim Tabellenneunten.

