U19 des FCA triumphiert

Was für ein grandioser Endspurt. Die U19 des FC-Astoria Walldorf hat sich in einer hochdramatischen Rückrunde die Oberliga-Meisterschaft gesichert. "Der 2:1-Sieg beim Bahlinger SC am 10. Mai hat uns für die letzten Spiele einen regelrechten Schub verliehen", machte Tim Wagner darin den entscheidenden Schritt zum Titel aus.

Die Oberliga-Meisterschaft ist im Rückblick nicht hoch genug einzustufen. Für den Coach, der mit seinem Trainerteam um Co-Trainer Michael Strnad und Torwarttrainer Martin Ochwat an den richtigen Stellschrauben drehte, ist der Erfolg angesichts der Begleitumstände eine schöne Überraschung. Er berichtet: "Die Jungs haben immer an sich geglaubt und noch einmal einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht. Deshalb sind wir in so einer speziellen Saison mit diesen großen Herausforderungen Meister geworden, was absolut sensationell ist."

Der FCA-Trainer musste in der zweiten Saisonhälfte einige Kicker des älteren Jahrgangs mit Jüngeren ersetzen. Er erläutert: "Nachdem wir, wie in der Vorrunde, einige unnötige Unentschieden hatten, haben wir uns gefangen und die Jungs haben trotz der schwierigen Umstände innerhalb eines dünnen Kaders regelmäßig Top-Leistungen abgerufen."

Mannschaftsbetreuer Harald Ritz lieferte als ausgewiesener Statistik-Liebhaber die Zahlen zu dieser denkwürdigen Saison. "Er hat festgestellt, dass es der zweitbeste Punkteschnitt überhaupt einer Walldorfer U19 gewesen ist", verrät Wagner, der weitere starke Zahlen erwähnt, "wir mussten in der Oberliga die wenigsten Niederlagen und Tore hinnehmen, obendrein führen wir eine weitere Tabelle an – die Fairness-Wertung." Es bewahrheitete sich also mal wieder die alte Fußballerweisheit, dass die Abwehr Meisterschaften gewinnt.

Die Astorstädter gehen wie gewohnt mit einigen Talenten weiter den Weg im eigenen Klub. Ugur Söylemez, Jordi Soth sowie Artus Leoke rücken in die U23, die in der Verbandsliga Nordbaden spielt, auf. Mit Baton Hairizaj hat es ein Kicker sogar direkte in die Regionalliga-Elf der Männer geschafft. "Das ist ein klares Zeichen für unsere Jugend und die Arbeit der Teams und Trainer dahinter", sagt der Trainer. Weitere noch für die A-Junioren spielberichtigten Talente wie Sam Dennig, Cedric Sieper, Leo Balkow und Max Essenpreis haben bereits einen Vorvertrag für die U23 erhalten.

Ein Haar in der Suppe gibt es dann aber doch am Saisonende. "Leider darf der Meister dieses Jahr nicht aufsteigen, was sehr ärgerlich und nicht ganz verständlich ist. So ist es aber eben, ich kann nur versichern, dass wir den Aufstieg aufgrund unserer spielerisch starken Leistungen mehr als verdient gehabt hätten", fasst Wagner zusammen.

Für den Coach geht mit dieser Meisterschaft eine Ära zu Ende. 13 Jahre – vier in der U14/15 und neun in der U19 – lang fungierte Wagner als Jugendtrainer beim Anpfiff ins Leben Partnerverein FC-Astoria Walldorf. Zwei Meisterschaften als Co- und nun eine als Cheftrainer stehen in diesem Zeitraum zu Buche. "Das freut mich sehr und dafür bin ich auch sehr dankbar", so Wagner. Von vielen Höhepunkten in diesem Zeitraum stechen insgesamt drei Saisons in der U19-Bundesliga heraus. 2013/14 sowie von 2020 bis 2022, "waren wir das gallische Dorf in der höchsten deutschen Spielklasse", schmunzelt er.

Seine eigene Trainerlaufbahn, die 2012 mit dem Übungsleiter bis zur A-Lizenz 2018 stetig voranging, findet beim FC-Astoria eine unmittelbare Fortsetzung. Zur neuen Spielzeit 2025/26 rückt er ins Trainerteam um Chefcoach Andreas Schön, mit dem er früher bereits drei Jahre zusammengespielt hat, in die Regionalliga-Mannschaft auf. "Diesen Posten übernehmen zu dürfen ehrt mich sehr und freut mich gleichermaßen", sagt Wagner abschließend.