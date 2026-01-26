U19 des FC Hürth fährt zur Westdeutsche Meisterschaft

Ein besonderer Tag für die Jugendabteilung des FC Hürth: Das A-Junioren-Team hat in Troisdorf den Futsal-Cup des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) gewonnen und sich dabei gegen die Konkurrenz aus der Mittelrheinliga durchgesetzt.
Bereits in der Vorrunde zeigte der siebte der Mittelrheinliga ihre Klasse und sicherte sich ungeschlagen mit einem Sieg und zwei Unentschieden den Gruppensieg. Im darauffolgenden Halbfinale kam es zum Duell mit dem SV Bergisch Gladbach 09, in dem sich der Hürth-Nachwuchs mit einem 3:1-Erfolg den Einzug ins Endspiel sicherten.
Dort wartete mit dem Bonner SC ein hochkarätiger Gegner. In einem packenden Finale bezwang die Mannschaft von Senan Azizov die Bonner mit 3:2 und durfte unter großem Jubel den Pokal entgegennehmen.
Mit dem Turniersieg hat sich der FCH für die Westdeutsche Meisterschaft qualifiziert, die in der Sportschule Wedau in Duisburg ausgetragen wird. Neben den beiden weiteren Teilnehmern aus dem FVM-Gebiet trifft man dort auf die besten Teams aus Westfalen und dem Niederrhein. Das Turnier findet am 21. Februar 2026 statt.
"Wir freuen uns auf den Ausflug nach Duisburg und träumen davon, den Sprung auf die nationale Ebene zu schaffen", teilt der Verein mit. Die beiden Finalisten in Wedau werden sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren.