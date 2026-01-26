– Foto: FC Hürth

U19 des FC Hürth fährt zur Westdeutsche Meisterschaft Der siebte der Mittelrheinliga gewinnt den Futsal-Cup des FVM

Ein besonderer Tag für die Jugendabteilung des FC Hürth: Das A-Junioren-Team hat in Troisdorf den Futsal-Cup des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) gewonnen und sich dabei gegen die Konkurrenz aus der Mittelrheinliga durchgesetzt.

Bereits in der Vorrunde zeigte der siebte der Mittelrheinliga ihre Klasse und sicherte sich ungeschlagen mit einem Sieg und zwei Unentschieden den Gruppensieg. Im darauffolgenden Halbfinale kam es zum Duell mit dem SV Bergisch Gladbach 09, in dem sich der Hürth-Nachwuchs mit einem 3:1-Erfolg den Einzug ins Endspiel sicherten. Dort wartete mit dem Bonner SC ein hochkarätiger Gegner. In einem packenden Finale bezwang die Mannschaft von Senan Azizov die Bonner mit 3:2 und durfte unter großem Jubel den Pokal entgegennehmen.