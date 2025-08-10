U19 des FC Bayern im Derby gegen Haching: SpVgg erkämpft sich Remis

Zum zweiten Spieltag in der U19-DFB-Nachwuchsliga trifft der FC Bayern auf die SpVgg Unterhaching. Die Bayern wollen den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Wir berichten live vom Campus des FC Bayern.
Die U19 des FC Bayern bleibt in der DFB-Nachwuchsliga weiterhin ungeschlagen. Nach dem Sieg in Ulm trennte sich die Mannschaft von Trainer Peter Gaydarov gegen die SpVgg Unterhaching mit 2:2. Eine intensive, aber chancenarme erste Halbzeit endete torlos.
Im zweiten Durchgang waren es dann die Gäste aus Unterhaching, die besser starteten. Nach einem Eckball brachte Julius Schill die Hachinger in Führung. Anschließend erhöhten die Gastgeber die Schlagzahl und kamen durch einen Handelfmeter von Roy Snip schnell zum Ausgleich.
Für den Führungstreffer der Bayern sorgte Hentcho Arstide nach schöner Vorarbeit durch Maycon Cardozo. Das letzte Wort hatten jedoch die Gäste. Durch eine schöne Einzelaktion sorgte Joel Adilji in der 78. Minute für den 2:2-Endstand. Für einen negativen Höhepunkt sorgte Chris Afanou. Nachdem er für ein Foulspiel in der Nachspielzeit die gelbe Karte sah, beschwerte er sich und kassierte dafür prompt die Ampelkarte.
Insgesamt war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Während es für die Hachinger der erste Punktgewinn der Saison war, bleiben die Bayern ungeschlagen.