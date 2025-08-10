 2025-08-07T08:03:27.630Z

Gegen den SSV Ulm war der FC Bayern mit 2:1 erfolgreich.
Gegen den SSV Ulm war der FC Bayern mit 2:1 erfolgreich. – Foto: Imago

U19 des FC Bayern im Derby gegen Haching LIVE: Zweiter Sieg in Folge?

2. Spieltag der U19-DFB-Nachwuchsliga

Zum zweiten Spieltag in der U19-DFB-Nachwuchsliga trifft der FC Bayern auf die SpVgg Unterhaching. Die Bayern wollen den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Wir berichten live vom Campus des FC Bayern.

