U19 des DSC 99 steigt nach Krimi und Schockmoment auf In einem dramatischen Entscheidungsspiel schafft der DSC 99 doch noch den Aufstieg. Der Sohn eines ehemaligen Nationalspielers trifft in letzter Sekunde zum 3:2. Doch das Spiel war auch von einem erschreckenden Zwischenfall überschattet. von Marcus Giesenfeld · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die A-Jugend des DSC 99 hat den Sprung in die Niederrheinliga geschafft. – Foto: Jens Terhardt

Sie haben es trotz zahlreicher Widrigkeiten geschafft: Die A-Junioren des DSC 99 sind in die Niederrheinliga aufgestiegen. In einem packenden Krimi setzte sich die Mannschaft von Trainer Anton Redlich am Sonntagmittag gegen die SVG Neuss-Weissenberg durch. Das auf der Anlage des SV Wersten 04 ausgetragene Entscheidungsspiel ging in die Verlängerung. Dort gelang Jayron-Cain Hanke der Lucky Punch.

Der Sohn des deutschen Ex-Nationalspielers Mike Hanke drückte den Ball mit der letzten Aktion des Spiels mit dem Rücken irgendwie zum 3:2-Endstand über die Linie. „Das Tor war symptomatisch für das Spiel. Wir haben heute nicht unsere beste Leistung abgerufen. Aber darum ging es auch nicht. Mich freut es sehr für die Jungs, dass sie die Partie über die Ziellinie gebracht haben“, sagte Anton Redlich. Verdienter Aufstieg für den DSC Der Aufstieg des Teams von der Windscheidstraße war mehr als verdient. Zumal das diesmal vom starken Kaito Yoshizawa als Kapitän auf das Feld geführte Team auf dem Weg nach oben vor diverse Herausforderungen gestellt wurde. Die nunmehr für die Aufstiegsfrage nicht mehr relevante Posse um den Einsatz eines mutmaßlich zu alten Spielers des SC St. Tönis war nur eine davon. Auch die Organisation des letzten Spieltags der Qualifikationsrunde war aus Sicht der Düsseltaler eine Farce. Denn dass mit dem SC Velbert und KFC Uerdingen zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegsrennen ihr direktes Duell zweieinhalb Stunden später als alle anderen Klubs austragen durften, war schlichtweg unfair. Schließlich wussten beide Teams so schon vor dem Anpfiff, dass ihnen beiden ein Remis für den direkten Aufstieg reichen würde. Und so endete besagte Partie letztlich auch mit einem Unentschieden.