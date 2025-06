U19 des ASV Cham steigt in die Bayernliga auf

„Ein riesiges Kompliment an meine Mannschaft. Es fällt nach so einer langen Saison gerade so viel Last von uns und den Jungs ab. Was die, die letzten Wochen geleistet haben, ist unfassbar. Ständig unter Druck, sich keinen Fehler erlauben, jedes Spiel eigentlich gewinnen müssen, da Rosenheim immer gelauert hat – Respekt! Glückwunsch an die Jungs, sie haben es sich mehr als verdient!“, so ASV-Cheftrainer Andreas Steinhauser. Nach über 15 Jahren steigt eine U19 des ASV Cham wieder in die Bayernliga auf und misst sich ab der kommenden Saison mit der bayerischen Elite.



Den goldenen Treffer erzielte am vergangenen Samstag Kapitän Lukas Krämer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit lieferte die U19 einen großen Kampf und brachte die Führung über die Zeit. Da zeitgleich der TSV 1860 Rosenheim als ärgster Verfolger im Spiel gegen die SpVgg Landshut mit 4:0 vorne lag, brauchten die Chamer unbedingt den Sieg, um den Titel feiern zu können. Und zu Beginn sah es danach aus, als ob der Chamer Nachwuchs Nerven zeigte. Gegen den Gastgeber kam man nur schwer in die Partie und erspielte sich nur wenige Chancen. Die beste hatte Finn Steinhauser mit einem Distanzschuss, der knapp am Gehäuse vorbei ging.



Kurz vor der Pause gab es dann einen Schreckmoment auf Chamer Seite. Lukas Krämer rutschte im Spielaufbau aus, wodurch Kottern in Überzahl auf das ASV-Gehäuse lief. Doch Sebastian Stangl reagierte zweimal überragend und verhinderte den Rückstand. In der Nachspielzeit traf dann Krämer zum vielumjubelten und wichtigen Führungstreffer, nachdem er seinen Gegenspieler umkurvte und mit seinem schwachen rechten Fuß ins lange Eck traf (45.+1). Nach dem Seitenwechsel wollte der ASV auf das 2:0 gehen ohne jedoch ins offene Messer zu laufen. Die Verteidigung um Innenverteidiger Elias Weitzer zeigte eine bärenstarke Leistung und ließ gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Heimmannschaft. Die U19 brachte schließlich nach 98 intensiven Minuten die Führung über die Zeit und jubelte über die Meisterschaft.