U19 des 1. FC Passau schafft Sensation und zieht ins Landesfinale ein

Großer Jubel bei der U19 des 1. FC Passau: Die Mannschaft von Trainer Drin Rexhaj hat am vergangenen Samstag beim VR-Pokal Quali-Cup in Laaber für einen historischen Erfolg gesorgt und sich erstmals in der Vereinsgeschichte für das bayernweite Landesfinale qualifiziert. Am 7. Juni darf sich die Passauer U19 in Schweinfurt mit Nachwuchsteams des FC Augsburg, 1. FC Nürnberg, TSV 1860 Rosenheim, Schwaben Augsburg und dem TSV Großbardorf messen – dem Sieger winkt ein Startplatz im U19-DFB-Pokal.