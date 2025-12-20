U19 des 1. FC Frankfurt gewinnt ArcelorMittal-Cup nach spätem Finale

Der ArcelorMittal-Cup 2025 in der Inselhalle in Eisenhüttenstadt hat am heutigen Samstagabend hochklassigen und intensiven Hallenfußball geboten. Acht Mannschaften von der Landesklasse bis zur Brandenburgliga trafen in einem kompakten Turniermodus aufeinander. Kurze Spielzeiten von zehn Minuten, eine enge Halle und zahlreiche Torraumszenen sorgten für einen langen, emotionalen Abend. Am Ende setzte sich die U19 des 1. FC Frankfurt im Finale nach Neunmeterschießen gegen den FV Preussen Eberswalde durch und sicherte sich den Turniersieg.

Der ArcelorMittal-Cup entwickelte von Beginn an ein hohes Tempo. Gespielt wurde in zwei Vierergruppen, jede Partie dauerte zehn Minuten. Die kompakte Struktur ließ kaum Raum für Fehler, jeder Ballverlust konnte unmittelbare Folgen haben. Alle Spiele wurden live auf FuPa übertragen, wodurch das Geschehen in der Inselhalle auch überregional verfolgt werden konnte.

Gruppe A: Preussen Eberswalde setzt frühes Zeichen

In der Gruppe A zeigte der FV Preussen Eberswalde von Beginn an seine Ambitionen. Mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 11:3 sicherte sich das Team souverän den ersten Platz. Der 4:2-Erfolg gegen den Breesener SV Guben Nord, das 4:1 gegen den Gastgeber FC Eisenhüttenstadt sowie das klare 3:0 gegen den FC Strausberg unterstrichen die Konstanz der Eberswalder.

Gastgeber kämpft sich ins Halbfinale

Der FC Eisenhüttenstadt startete mit einem 4:1 gegen den FC Strausberg in das Turnier und hielt die Hoffnung auf den Heimsieg lange aufrecht. Nach der Niederlage gegen Eberswalde folgte ein 4:2 gegen Guben Nord, womit der Gastgeber sechs Punkte erreichte und sich als Gruppenzweiter für das Halbfinale qualifizierte. Der FC Strausberg belegte mit drei Punkten Rang drei, während der Breesener SV Guben Nord ohne Punktgewinn ausschied.

Gruppe B: Nachwuchs und Tradition auf Augenhöhe

Die Gruppe B entwickelte sich zu einem engen Wettbewerb. Der 1. FC Frankfurt U19 und die BSG Stahl Brandenburg beendeten die Vorrunde jeweils mit sieben Punkten. Frankfurt überzeugte mit Siegen gegen Dynamo Eisenhüttenstadt und Union Fürstenwalde sowie einem 3:3 gegen Stahl Brandenburg. Die BSG wiederum zeigte ihre Routine mit klaren Erfolgen gegen Union Fürstenwalde und Dynamo Eisenhüttenstadt.

Union Fürstenwalde ohne Erfolgserlebnis

Für den FSV Union Fürstenwalde verlief der Abend nicht gut. Drei Niederlagen, darunter ein 0:6 gegen Frankfurt und ein 0:3 gegen Stahl Brandenburg, bedeuteten das frühe Aus. Dynamo Eisenhüttenstadt sicherte sich mit einem 5:0 gegen Union immerhin drei Punkte und belegte Rang drei der Gruppe.

Halbfinals: Spannung bis zur letzten Aktion

In den Halbfinals trafen die Gruppensieger und -zweiten aufeinander. Der 1. FC Frankfurt U19 setzte sich mit 2:1 gegen den FC Eisenhüttenstadt durch und erreichte das Endspiel. Parallel dazu gewann der FV Preussen Eberswalde sein Halbfinale mit 2:1 gegen die BSG Stahl Brandenburg und bestätigte seine starke Vorrundenleistung.

Platzierungsspiele mit klaren Entscheidungen

Im Spiel um Platz sieben setzte sich der FSV Union Fürstenwalde mit 3:2 gegen den Breesener SV Guben Nord durch. Rang fünf sicherte sich der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt durch einen 2:0-Erfolg gegen den FC Strausberg. Das Spiel um Platz drei gewann der FC Eisenhüttenstadt mit 4:2 gegen die BSG Stahl Brandenburg und sorgte damit für einen versöhnlichen Abschluss vor heimischem Publikum.

Finale: Entscheidung vom Punkt

Das Finale zwischen der U19 des 1. FC Frankfurt und dem FV Preussen Eberswalde entwickelte sich zum emotionalen Höhepunkt des Turniers. Nach regulärer Spielzeit stand es unentschieden, die Entscheidung fiel im Neunmeterschießen. Dort behielt die Frankfurter U19 die Nerven und setzte sich mit 3:1 durch. Der Jubel der jungen Mannschaft markierte den Schlusspunkt eines langen Hallenabends.

Ein Cup mit sportlicher Aussagekraft

Der ArcelorMittal-Cup 2025 bestätigte seinen Stellenwert im regionalen Hallenfußball. Der Turniersieg der Frankfurter U19 zeigte, dass auch Nachwuchsmannschaften auf diesem Niveau bestehen können. Gleichzeitig unterstrichen Preussen Eberswalde und der FC Eisenhüttenstadt ihre Rolle als feste Größen. Die Inselhalle bot den passenden Rahmen für ein Turnier, das Tempo, Intensität und Emotionen vereinte und den Hallenfußball in Eisenhüttenstadt eindrucksvoll in Szene setzte.