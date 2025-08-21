U19-Derby zwischen FC Bayern und 1860 bei Führung der Roten abgebrochen

Am Mittwoch fand das U19-Derby zwischen dem FC Bayern und 1860 München statt. Unvorhergesehene Umstände beendeten das Lokalduell vorzeitig.

München – Der FC Bayern München gegen den TSV 1860 München . Das Münchner Stadtderby gilt als eines der hitzigsten in ganz Deutschland. Zum Leidwesen der Fans fand dieses Duell auf Profiebene allerdings das letzte Mal im Jahre 2008 statt. Im Jugendbereich sieht die Sache anders aus. Hier kommt es öfter zum Aufeinandertreffen von Rot und Blau. So auch am Mittwoch im Rahmen der U19- DFB -Nachwuchsliga.

„Derbys sind immer etwas ganz Besonderes – gerade gegen Rot. Die Jungs sind heiß und die letzten Duelle waren immer sehr eng“, freute sich Jonas Schittenhelm, Trainer der Junglöwen, vor der Partie im Gespräch mit „dieblaue24“. Auch die U19 des Rekordmeisters war nach dem Remis gegen die SpVgg Unterhaching heiß auf einen Derby-Sieg.

Knappe 500 Zuschauer wollten sich das Stadtduell auf dem Trainingsgelände an der Grünwalder Straße nicht entgehen lassen. Darunter war auch die gesamte Profimannschaft der Löwen. Die ehemaligen 1860-Profis Albion Vrenezi und Michael Hofmann wohnten der Partie ebenfalls bei. Auf Seite der Bayern wurde Sportdirektor Christoph Freund gesichtet.

Frühe Führung für die Bayern – Löwen antworten postwendend

Den besseren Start in die Partie erwischten die Roten. In der 18. Spielminute traf Angreifer Roy Snip mit einem Schuss aus der Drehung zur Führung für die Mannschaft von Trainer Peter Gaydarov. Die passende Antwort hatten die Gastgeber aus Giesing nur drei Minuten später. Arian Ortivero Calderon überwand Bayern-Keeper Leonard Prescott nach Vorarbeit von Jakob Schurz mit einem Kopfball.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Bayern Campus (@fcbayerncampus)

Noch vor dem Pausenpfiff schlugen die Bayern dann erneut zu. In der 38. Minute nutzte Frank Egwuatu einen Patzer von Loris Husic und schob zur erneuten Führung der Gäste ein. Mit dem 2:1-Vorsprung im Rücken waren die Nachwuchskicker des FC Bayern auf Kurs Derbysieg.

Starkes Unwetter führt zum Abbruch

Einen Strich durch die Rechnung machte den Roten jedoch das Wetter. Ein starker, anhaltender Gewitterregen machte das Weiterspielen unmöglich. In der 67. Minute unterbrach Schiedsrichter Koray Aydin die Partie und schickte die Mannschaften in die Kabinen. Nach einer 30-minütigen Pause brach der Unparteiische die Begegnung dann endgültig ab. Sehr zum Leidwesen der Bayern, die das Geschehen bis dahin im Griff hatten.

Damit bleiben beide Münchner Vereine in Gruppe E der U19-DFB-Nachwuchsliga ungeschlagen. Ein Nachholtermin für das Derby wurde noch nicht bekanntgegeben. Für die Junglöwen steht am Samstag die Auswärtspartie beim FC Augsburg an. Die nächste Begegnung der Bayern findet erst am 30. August statt. Am heimischen Campus sind ebenfalls die „Fuggerstädter“ der Gegner. (ng)

