U19-Derby vor 5000 Zuschauern: Union-Juwel Güther brilliert Union zieht Halbfinale früh von ser · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

Linus Güther (li.) war der überragende Mann beim Derbysieg gegen Hertha. – Foto: Sebastian Räppold

Die U19 des 1. FC Union Berlin ist ins Finale des Berliner Landespokals eingezogen. Überragender Mann war Linus Güther, der am Wochenende sein Bundesliga-Debüt feierte.

Die Favoritenrolle hatten die Köpenicker schon vor der Partie inne. Beide Liga-Duelle gegen Hertha BSC gewann Union in dieser Saison. Am Mittwochabend ging es nun um den Einzug ins Pokalfinale. Dabei setzten die Hausherren auf den Heimvorteil, spielten im Stadion An der Alten Försterei und auf Linus Güther und Dmytro Bogdanov, die beide zum Profikader gehören. Und genau die beiden zeigten ihre Qualitäten gleich zu Beginn der Partie erstmals. Bogdanov bediente seinen gerade erst 16 gewordenen Teamkollegen in Minute vier. Güther traf zum 1:0. Das 2:0 und auch das 3:0 noch vor der Pause legte Güther, der am vergangenen Wochenende in Heidenheim zum zweitjüngsten Bundesligaspieler der Geschichte wurde, auf. Und auch nach der Pause stand er wieder im Mittelpunkt. Nachdem Hertha durch Yunus Ünal auf 3:1 verkürzen konnte, bediente Güther den eingewechselten Theodor Sakoufakis, der den Drei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Kurz vor Ende trafen auch die Gäste nochmal. Zudem handelte sich Amar Numic eine rote Karte nach Notbremse ein. Dann war Schluss. Und die Unioner ließen sich von den meisten der 5067 Zuschauer feiern. Matchwinner Güther durfte sogar auf den Zaun. Aufregende Tage für das Juwel, das nach solchen Leistungen am kommenden Wochenende vermutlich wieder im Bundesliga-Kader stehen dürfte.

Nach Abpfiff feierte Güther auf dem Zaun. – Foto: Sebastian Räppold