U19-Derby am Samstag 1.FC Saarbrücken: Spiel gegen Elversberg findet in Friedrichsthal statt

Auch wenn dem Saar-Derby in der U19-Regionalliga Südwest zwischen den A-junioren der SV Elversberg und dem 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr, Stadion am Franzschacht, Friedrichsthal) aufgrund des großen Unterschiedes in der Tabelle etwas die Brisanz fehlt, ist es sicher für alle Beteiligten eines der Highlight-Spiele der Saison. Der 1. FC Saarbrücken fährt als Tabellendritter nach Friedrichsthal, die SVE ist Zehnter. "Für manche Spieler ist es sicher wichtig, weil es ums Prestige und Ansehen geht, das Spiel will keiner verlieren. Für mich als Trainer ist es nicht ganz so wichtig, ob es ein Derby ist oder wir weit fahren müssen, auch wir wollen erfolgreich sein und die Jungs auf dem Platz fordern, Wir kennen uns gegenseitig, das ist anders als bei den meisten anderen Spielen. Wir müssen auch schauen, wen sie dabei haben, die Oberliga-Mannschaft spielt ja bereits am Freitag, vielleicht stellen sie Spieler ab. Wir werden gut vorbereitet sein und hoffentlich auf alle Aufgaben, die wir gestellt bekommen, eine Antwort wissen", sagt FCS-U19-Trainer Tobias Eisel. Er muss aber auf einige wichtige Spieler verzichten. Tim Kloster fehlt weiterhin, Felix Jubelius ist gesperrt, Edonis Metaj muss ebenfalls noch ersetzt werden und René Schneider ist erkrankt.