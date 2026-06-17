U19 der Werkself bekommt einen neuen Cheftrainer

Patrick Greveraars wird Trainer von Bayer Leverkusens U19. – Foto: IMAGO/ ANP

Mit dem Nachwuchs sowie der Reserve der PSV Eindhoven gewann er mehrere Meisterschaften. Hinzu kommen Erfolge mit den Talenten des FC Porto. Zudem war er bereits als Co-Trainer der Profis von Feyenoord Rotterdam sowie der ghanaischen Nationalmannschaft im Einsatz – zuletzt in Ägypten bei ZED FC. Bei Lommel SK arbeitete er gemeinsam mit dem ehemaligen Werkself-Co-Trainer Rogier Meijer in Belgien zusammen.

Greveraars folgt auf Kevin Brok. Der 36-Jährige hatte die U19 im vergangenen September von Sergi Runge übernommen, der nach dem Wechsel von Erik ten Hag zu Kasper Hjulmand in den Trainerstab der Profis aufgerückt war. Der Niederländer Brok bleibt dem Werksklub allerdings erhalten und kehrt als Trainer der U17 zurück. Dort bekommt er Unterstützung von Ex-Bayer-Profi Hüzeyfe Dogan, zuletzt Co-Trainer der U19, und Thomas Huber.

Veränderungen in mehreren Nachwuchsteams

In den Trainerstab der U19 rückt hingegen der bisherige U16-Chefcoach Andreas Bona auf. Hinzu kommt Konstantinos Kotsifakis, der in diesem Sommer aus der Jugend von Hertha BSC zu Bayer 04 gewechselt ist und zudem eine operative Rolle in der Betreuung von Bayers jungen Leihspielern übernimmt. Gilbert Gorges bleibt derweil im Trainerteam der U19.

Die U16 des Werksklubs wird fortan von Gerard Bofill trainiert. Der 34-jährige Spanier war zuletzt in seiner Heimat in anderer Funktion bei RCD Espanyol tätig. Er wird unterstützt von Adrian Grümer, zuvor bei der U17, und Sören Schuschke, der seine Arbeit im U16-Bereich fortsetzt.